‘Una batalla tras otra’ se proclama como mejor película en los premios BAFTA

Londres, 22 feb (EFE).- La cinta ‘Una batalla tras otra’, del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se proclamó este domingo como la mejor película de la 79 edición de los premios BAFTA del cine británico, donde partía como favorita con 14 nominaciones.

El thriller de acción protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn o el puertorriqueño Benicio del Toro logró vencer en la categoría reina de los galardones, frente a títulos como ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Valor sentimental’ y ‘Los pecadores’. EFE

