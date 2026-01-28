‘Vámonos pa’l monte’, obra maestra del pianista Eddie Palmieri, será reeditada en marzo

2 minutos

Nueva York, 28 ene (EFE).- La compañía discográfica Craft Latino anunció este miércoles que reeditará el disco ‘Vámonos pa’l monte’, considerado una obra maestra del pianista y compositor recientemente fallecido Eddie Palmieri (1936-2025), que se lanzó en 1971 bajo el sello Tico Records, y que regresará al mercado el próximo marzo para el disfrute de los coleccionistas.

Considerada una pieza fundamental tanto del jazz latino como de la salsa, el álbum incluye temas clásicos como ‘Revolt/La libertad lógico’, ‘Comparsa de los locos’ y ‘Vámonos pa’l monte’, en el que participaron un grupo de estrellas como el hermano del compositor, el pianista Charlie Palmier (1927-1988), el percusionista Nicky Marrero (1950), el saxofonista Ronnie Cuber (1941-2022) y el trompetista Alfredo ‘Chocolate’ Armenteros (1928-2016).

«Agotado por años, ‘Vámonos pa’l monte’ regresa a su formato original el 20 de marzo, remasterizado de forma análoga (AAA) a partir de las cintas originales», indicó la compañía en un comunicado.

«El álbum está prensado en vinilo y empaquetado en una réplica de la funda original de Tico Records», añadió.

El disco muestra a Palmieri entrelazando una amplia gama de estilos musicales, desde jazz latino y fusión funk hasta salsa, descarga, boogaloo, charanga y guaguancó.

Sus arreglos únicos utilizan la instrumentación para subrayar los mensajes sociopolíticos de sus canciones, especialmente en el tema de apertura e himno a la libertad ‘Revolt /La libertad lógico’.

Los admiradores de Palmieri también podrán encontrar una edición limitada en vinilo color «Barro & Humo» (Clay & Smoke), del cual solo hay 300 copias disponibles, o disfrutar en formato digital de ‘Vámonos pa’l monte», «la joya de la corona de su extenso catálogo», señaló Craft Latin.

Palmieri, director de orquesta, compositor, arreglista y pianista, de origen puertorriqueño que nació en el barrio latino de Harlem (noreste de Manhattan).

Ganó múltiples premios Grammy.

Además, el músico fue reconocido por su técnica percusiva y física sobre el piano y una innovadora manera de fusionar el jazz con ritmos afrocubanos que resultó para reconfigurar el sonido de la música latina.

«Hoy, ‘Vámonos pa’l monte’ sigue siendo uno de los álbumes más respetados de la música latina, celebrado durante años por su fusión estilística, su extraordinaria musicalidad y su alto nivel de producción», señaló la discográfica. EFE

