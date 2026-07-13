‘Vaiana’ lidera la taquilla con 95 millones de dólares, por debajo de las expectativas

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Redacción Internacional, 13 jul (EFE).- ‘Vaiana’, la tercera entrega de la saga, es la película más vista este fin de semana con 95 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra por debajo de las expectativas para una cinta de Disney.

El filme, un remake con personajes reales de la saga, recaudó este fin de semana 43 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 52 millones en el resto de mercados. El proyecto cuenta con un presupuesto de 250 millones de dólares -sin incluir la campaña publicitaria-, según señala Variety.

Según expertos consultados por ese medio especializado, la cercanía de este estreno con la última entrega de la saga original puede haber perjudicado al remake. Además, el lanzamiento coincide en cartelera con títulos dirigidos al mismo público, como ‘Toy Story 5’ y ‘Minions & Monsters’, lo que puede haber limitado su capacidad para destacar en taquilla.

El filme animado de 2016 fue un éxito tanto en la crítica como en taquilla, con una recaudación superior a los 643 millones de dólares en todo el mundo. La segunda entrega, estrenada en 2024, rebasó los 1.000 millones de dólares a nivel mundial.

Aunque la crítica especializada no es buena -puntuación de 35 % en Rotten Tomatoes-, el público le otorga una calificación de A- en CinemaScore. El filme está dirigido por Thomas Kail y protagonizado por Catherine Laga’aia como Vaiana y Dwayne Johnson como el semidiós Maui.

Por su parte, ‘Michael’, el biopic sobre la estrella del pop, ha conseguido rebasar este fin de semana los 1.000 millones de recaudación en todo el mundo. Es la segunda película en alcanzar este hito este año tras The Super Mario Galaxy Movie.

‘Minions & Monsters’ se mantiene entre los puestos más destacados con una recaudación de 280 millones de dólares en todo el mundo, 108 de ellos en Estados Unidos y Norteámerica.

‘Toy Story 5’ sigue la estela de las más taquilleras y llega tras cuatro semanas en cartelera a los 879 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, mientras que la película de terror ‘Evil Dead Burn’ se estrena con 40 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.EFE

csr/mgr