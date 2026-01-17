‘Valor Sentimental’ triunfadora del Cine Europeo, que distingue calidad técnica de ‘Sirat’

Berlín, 17 ene (EFE).- La película ‘Valor sentimental’, del noruego Joachim Trier, ganó este sábado en Berlín el galardón a la mejor película en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo y se llevo un total de seis reconocimientos, por delante de la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, que consiguió cinco.

Así, ‘Valor sentimental’, se llevó los galardones a mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion (Trier y Eskil Vogt) y banda sonora (Hania Rani).

«Esta ha sido una velada sorprendente y maravillosa para nosotros. Y sólo queremos rendir homenaje a todos los ganadores, a todos los nominados de esta noche, y decir que, aunque hemos hecho una película sobre una familia terriblemente disfuncional, este grupo y esta pandilla que tengo detrás me han hecho sentir todo lo contrario. Me siento muy conectado con todos vosotros. Así que muchas gracias por esta noche», dijo Trier al recoger el premio a la mejor película.

Por su parte, ‘Sirat’, que no se llevó ninguno de los grandes premios a los que estaba nominada -mejor película, mejor dirección mejor actor (para Sergi López) y mejor guión (para Laxe y Santiago Fillol)-, confirmó su calidad técnica al hacerse con todas las distinciones a las que optaba en este ámbito.

De las ocho categorías técnicas de los Premios del Cine Europeo, ‘Sirat’ se alzó con cinco: a mejor dirección de casting, para Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo; mejor dirección de fotografía -Mauro Herce-; mejor montaje -Cristóbal Fernández-; mejor diseño de producción -Laia Ateca-; y mejor diseño de sonido -Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas-. EFE

