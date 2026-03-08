‘Valor sentimental’ y ‘El agente secreto’ lideran la carrera por el Óscar internacional

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 8 mar (EFE).- En una temporada marcada por el protagonismo del cine extranjero más allá de su propia categoría, la carrera por el Óscar a mejor película internacional se perfila como una de las más reñidas con la noruega ‘Valor sentimental’ y la brasileña ‘El agente secreto’ a la cabeza de las predicciones.

Alabada por la crítica, ‘Valor sentimental’ dirigida por el noruego Joachim Trier, ha consolidado su posición en la temporada de premios tras su paso por festivales y como ganador de premios como los BAFTA o los Premios del Cine Europeo. Según el medio especializados Gold Derby, es la favorita de la contienda.

La cinta protagonizada por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, sigue la complicada relación de Gustav (Skarsgård), un aclamado director de cine, que quiere que su hija Nora (Reinsve) protagonice su próxima y muy personal película, algo a lo que ella se niega.

El filme explora temas como la paternidad ausente, el trauma, los vínculos familiares y la memoria, en una narrativa reflexiva, muy particular del estilo de Trier.

También tocando un tema de la memoria pero desde otra perspectiva, se inserta ‘El agente secreto’, del director brasileño Kleber Mendonça Filho, sobre un padre (Wagner Moura) que lucha por reencontrarse con su hijo y escapar del país mientras es perseguido por la maquinaria represiva del Estado.

Contextualizada en tiempos de la dictadura en Recife de los años de 1970, la película se encamina como la segunda favorita de medios especializados, tras haber sido reconocida ya con premios como el Globo de Oro o los Critics’ Choice Awards.

Ambas películas traspasaron la categoría de mejor película internacional y también aspiran al Óscar de mejor película, la principal de la noche. Pero la de Trier suma 9 nominaciones en total, mientras que la de Mendonça Filho, cuenta con tres.

Irán en la mira

Mientras tanto ‘Un simple accidente’, que compite por Francia, aunque está hecha por el director iraní Jafar Panahi, ha cobrado protagonismo especialmente porque su temática resuena en un momento en que Irán está inmerso en un conflicto armado con Estados Unidos e Israel que ha escalado en toda la región.

La película que explora temas como la venganza y la justicia, ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 2025 y sigue la historia de un grupo de exprisioneros políticos en Irán que creen haber encontrado al hombre que los torturó durante su tiempo en la cárcel.

Debido a que Panahi ha sido perseguido en varias ocasiones por el gobierno iraní, la cinta fue filmada clandestinamente en locaciones reales del país, con un equipo reducido y técnicas de rodaje discretas.

La hipnótica ‘Sirat’ y la devastadora ‘La voz de Hind’

España aspira llevarse el galardón a su casa con ‘Sirat’, de Oliver Laxe, una película sobre un padre y su hijo que emprenden una exhaustiva ruta en el desierto para encontrar a su hija desaparecida en una rave.

La cinta que destaca por su inmersividad y la exploración sensorial y contemplativa, ha sido aclamada por la crítica y acogida por la industria; pero no ha recibido aun premios, pese haber estado nominado en alguna de las entregas más importantes de la temporada como los Globos de Oro, los BAFTA o incluso los Goya.

Asimismo, ‘La voz de Hind’, de Kaouther Ben Hania, completa esta categoría con un relato devastador sobre la lucha por sobrevivir de una niña palestina de 5 años atrapada en medio del conflicto en Gaza.

Con audios reales, la película crea una mezcla de drama y documental que intensifica el impacto emocional de la historia que sigue a los rescatistas en su labor por rescatar a Hind Rajab que se encuentra atrapada en un coche bajo el ataque del ejército israelí en enero de 2024.

La 98ª edición de los Óscar se llevará a cabo el 15 de marzo en el Teatro Dolby de los Ángeles, y parten como favoritos ‘Los pecadores’, con 16 nominaciones y ‘Una batalla tras otra’, con 13. EFE

