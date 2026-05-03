‘Vitamina’ Sánchez dice que irá «por todo», tras ganar con Olimpia el Apertura de Paraguay

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Asunción, 3 may (EFE).- El técnico argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez aseguró este domingo que no se conformará con haber ganado con Olimpia el torneo Apertura de Paraguay y avisó que irá «por todo» en las competencias que el conjunto franjeado tenga por delante.

«Mínimo un título. Pero no nos queremos conformar con esto. Queremos seguir trabajando para seguir ilusionados e ir a por todo lo que tengamos por delante, porque hay con qué», dijo el entrenador en una conferencia de prensa luego de que Olimpia se coronó campeón por anticipado tras empatar 1-1 ante el Sportivo Ameliano.

‘Vitamina’ Sánchez, quien dirige al Decano desde noviembre pasado, aclaró que «no se pueden garantizar títulos», pero sí prometió «mucho compromiso con cada partido, cada juego, cada competencia».

«Uno lo sueña, por suerte se cumplió. El club tiene un título más, estos futbolistas tienen un título más cada uno en su palmarés, a mí me pasa lo mismo», expresó el timonel que sumó su tercer trofeo como entrenador de fútbol de primera división, tras ganar en 2024 la Serie A de Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y luego la Supercopa de ese país.

Para el argentino, «el gran desafío» del cuerpo técnico y de los jugadores es «sostener la ilusión lo más arriba posible» para «volver a ser competitivos» en el plano internacional, luego de la dura derrota por 3-0 que sufrió el equipo ante el brasileño Vasco da Gama en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Además, consideró «un gran logro» que Olimpia haya conquistado su estrella número 48 en Paraguay cuando todavía restan tres fechas del Apertura.

Con ese impulso, ‘Vitamina’ Sánchez dijo que aspira a seguir avanzando y lograr una clasificación a octavos de final de la Sudamericana, donde marcha tercero del grupo G, superado por el chileno Audax Italiano y el líder Vasco da Gama.

El Decano se coronó campeón con un gol de penalti del uruguayo Alejandro Silva y garantizó su boleto directo a la Copa Libertadores de 2027.

Con el triunfo ante Ameliano, el Rey de Copas sumó, en 19 presentaciones, 43 puntos, nueve más que su escolta Cerro Porteño.

Durante el Apertura paraguayo, Olimpia ha acumulado 13 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. EFE

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