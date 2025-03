‘Ybor City’, una obra bilingüe que teje la revolución de migrantes indocumentados en EEUU

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 25 mar (EFE).- ‘Ybor City’, una obra teatral interpretada en el ‘spanglish’ identitario de la comunidad latina en EE.UU., bebe de la experiencia personal de la escritora Mariana Da Silva para retratar una historia de protesta y empoderamiento de una comunidad de inmigrantes indocumentados en su camino por alcanzar el sueño americano.

«En la obra hablamos del problema con personas que sufrieron mucho racismo y prejuicio, que no podían hablar español, y de cómo ya después no les enseñaron español a sus hijos» porque su familia no quería que pasaran por lo mismo que ellos «y se perdió el español en algunas familias», explica Da Silva en una entrevista con EFE.

Protesta, migración y poder: la identidad latina se forja en EE.UU.

La directora méxico-brasileña se traslada a principios del siglo XX al barrio de Ybor City, en la ciudad de Tampa (Florida), para relatar la lucha de una vibrante comunidad latinoamericana que emigra a EE.UU. dispuesta a trabajar en las famosas fábricas de producción de cigarros.

Justo en el epicentro de este barrio industrial se va gestando un sistema de lecturas para educar a los trabajadores que provocó un aumento de las tensiones con el estallido de protestas y huelgas para mejorar sus condiciones.

Tras una muerte inesperada, Nena, una de las empleadas de la fábrica, emerge como la primera mujer lectora y lidera un movimiento revolucionario.

Disponible en la compañía de teatro The Actors’ Gang de Los Ángeles hasta el 5 de abril, el proyecto aborda un tema personal para Da Silva: la inmigración, que junto con la construcción de las sociedades y las expectativas que generan conforman el eje central de la obra.

Además, constituye un alegato sobre «lo difícil que es ser una mujer aquí y ser una mujer latina», agrega la directora.

Mujer, latina y la voz del arte

Hija de una familia que migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, Da Silva vivió en sus propias carnes el miedo a ser una inmigrante indocumentada a los 21 años, cuando descubrió que sus papeles para permanecer legalmente en el país habían caducado sin saberlo.

Aquello le impactó «un montón», admite, por lo que comenzó a documentarse para conocer el funcionamiento de un sistema que afecta mucho más de lo que se cuenta en televisión o en las redes sociales.

«Una mujer joven sin papeles como yo nunca podía llamar a la policía si me pasaba algo y eso me hacía mucho más débil a las personas que estaban a mi alrededor porque sabían que yo no tenía ese poder», agrega.

Cuando arregló sus papeles, decidió que no iba a ocultar su historia, ya que Estados Unidos «hace que los inmigrantes se escondan y que tengan miedo» y, si este comportamiento se perpetúa, «empieza a ser parte de quién somos», asevera.

Por ello, todo lo que Da Silva escribe para transmitir en escena presenta una narrativa bilingüe y expone un tema de migración.

«Siento que es algo que hay que hablar, es la experiencia de muchos latinoamericanos y es importante que sepan que la idea de migración que todos tienen es una pequeña parte», sostiene.

Para la escritora, el arte debe servir de plataforma para visibilizar, entre otros asuntos, «la manera en la que este país (EE.UU.) ha fallado a muchos inmigrantes que vienen». EFE

