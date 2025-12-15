‘Zootopia 2’ se alza como la película más taquillera en su tercera semana en los cines

Redacción Internacional, 15 dic (EFE).- ‘Zootopia 2’, la secuela de la cinta de animación de Disney, se colocó este pasado fin de semana como la película más taquillera, tras tres semanas en los cines en las que ha recaudado ya 1.136 millones de dólares (unos 967 millones de euros) en todo el mundo.

La cinta de Jared Bush y Byron Howard acumula ya 258,9 millones de dólares en Estados Unidos y 877,7 millones en la taquilla internacional.

En el segundo puesto, según la web especializada Box Office Mojo, se situó este pasado fin de semana la cinta de terror ‘Five Nights at Freddy’s 2’, de Emma Tammi y protagonizada por Josh Hutcherson y Megan Fox. En estas dos semanas desde su estreno ha recaudado en total 173,7 millones de dólares (147,9 millones de euros).

La segunda entrega de ‘Wicked’, ‘Wicked: For Good’, se situó en la tercera posición en estas cuatro primeras semanas en la gran pantalla, con 312,1 millones de dólares (265,7 millones de euros) recaudados en Estados Unidos y 155,8 millones de dólares (132,6 millones de euros) en la taquilla internacional.

En el cuarto puesto más taquillero estuvo la película india ‘Dhurandhar’, de Aditya Dhar, con 8,8 millones de dólares (7,49 millones de euros) en total, y en el quinto ‘Now You See Me: Now You Don’t’, que en sus cinco semanas en los cines suma en la taquilla estadounidense e internacional 213,3 millones de dólares (181,6 millones de euros). EFE

