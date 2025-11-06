Áñez agradece al Supremo por escuchar una «verdad que es pública» sobre la crisis de 2019

La Paz, 5 nov (EFE).- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez agradeció este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por escuchar una «verdad que es pública» sobre la crisis de 2019, después de que el alto juzgado decidiera anular su condena a 10 años de cárcel y disponer su libertad después de cuatro años y ocho meses.

«Agradezco al Tribunal Supremo de Justicia por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos», escribió Áñez (2019-2020) en sus redes sociales.

La exmandataria transitoria confirmó que este jueves a las 10:00 hora local (14:00 GMT) saldrá de la prisión en La Paz donde estuvo recluida desde marzo de 2021.

«Siento profunda emoción de abrazar mi libertad con mis hijos, mi familia, mis abogados y quienes no me abandonaron nunca. Y mi gratitud eterna a Dios que me acompañó en esta injusticia terrible que hoy, finalmente acabó», añadió Áñez.

Este miércoles, el TSJ informó que anuló la condena de Áñez, dispuso su «absolución» y ordenó su «inmediata libertad» por el llamado caso ‘golpe de Estado II’, por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

La citada sentencia fue ratificada en 2023 también por el TSJ, aunque en ese momento estaban encargados otros magistrados, mientras que los que revisaron la condena fueron elegidos en los comicios judiciales de 2024.

En la revisión de la sentencia, a pedido de la defensa de la expresidenta, los magistrados vieron que «hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente» que «han afectado el debido proceso» y también «sus derechos».

La resolución del Supremo señala que «la sucesión no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional» y considera que el tribunal que condenó a Áñez «omitió valorar que las renuncias» de quienes estaban antes que la exmandataria en la línea de sucesión en 2019 «fueron públicas, expresas y con efectos inmediatos».

«Áñez Chávez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano», indica la resolución del TSJ.

Áñez asumió el mando interino del país el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del entonces gobernante Evo Morales (2006-2019) y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.

Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de 2019 que luego fueron anuladas.

Áñez fue detenida en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’, iniciado por una exdiputada del aún gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), por la crisis de 2019.

En agosto pasado, el TSJ ordenó revisar los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra Áñez y otros dos líderes regionales opositores al MAS, lo que derivó en la liberación de estos políticos.

Los tribunales anularon los procesos ordinarios contra Áñez, que fueron trasladados al Legislativo para ser abordados en un juicio de responsabilidades, y estaba pendiente la revisión de su sentencia, sobre la que se informó esta jornada. EFE

