Áñez felicita a Paz y espera que el nuevo ciclo en Bolivia sea guiado por la «sabiduría»

2 minutos

La Paz, 19 oct (EFE).- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez felicitó al senador centrista Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en la inédita segunda vuelta realizada este domingo y expresó su deseo de que la nueva etapa que iniciará su país sea guiada por la «sabiduría, el diálogo y el amor» por la «patria».

«Felicito al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara: Bolivia los eligió. Creo profundamente que cada nuevo ciclo en Bolivia es una oportunidad para sanar heridas, reencontrarnos y trabajar con esperanza por un país más justo y unido», publicó Áñez (2019-2020) en sus redes sociales.

«Deseo que esta etapa esté guiada por la sabiduría, el diálogo y el amor por nuestra patria, que juntos podamos construir una Bolivia en paz y en libertad», agregó la exmandataria, que está encarcelada desde 2021 por diversos procesos que le inició el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) por la crisis de 2019 en el país.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados, si bien no son el cómputo oficial, muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible».

El órgano electoral espera concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). EFE

gb/eb/lnm