The Swiss voice in the world since 1935

África concluye su cumbre del clima con un llamamiento a liderar soluciones globales

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Adís Abeba, 10 sep (EFE).- Los líderes africanos concluyeron este miércoles en Adís Abeba la segunda Cumbre Africana del Clima (ACS, en sus siglas en inglés) con la adopción de una declaración conjunta que reclama un apoyo «fortalecido y sostenido» para impulsar la implementación de iniciativas climáticas lideradas por África.

El texto, denominado ‘Declaración de Adís Abeba de los Líderes Africanos sobre la Aceleración de la Acción Climática y la Financiación para un Futuro Verde en África’, busca fijar una posición común continental de cara a las próximas negociaciones globales, incluida la COP30 de la ONU que se celebrará en noviembre en Belém (Brasil).

El documento, presentado junto con un informe insignia sobre iniciativas climáticas africanas, tiene como objetivo movilizar recursos para el desarrollo ecológico de África y situar al continente a la vanguardia de las soluciones climáticas innovadoras y autóctonas.

«La declaración convierte la vulnerabilidad en liderazgo, reclamando justicia, equidad y soluciones africanas propias y lideradas a nivel global para combatir el cambio climático», señalaron los organizadores en un comunicado.

El presidente etíope, Taye Atske Selassie, afirmó en su cuenta de la red social X que el texto adoptado es «una contundente declaración del compromiso de África de forjar un continente próspero, resiliente y verde».

Según las autoridades etíopes, que coorganizaron la cumbre junto con la Unión Africana (UA), la reunión reafirmó el compromiso de África con la adaptación y la mitigación y subrayó la necesidad de alcanzar una inversión significativa para construir resiliencia climática en todos los sectores económicos africanos.

La cumbre reunió desde el lunes en la capital etíope a dirigentes africanos, representantes de la sociedad civil y socios internacionales.

Entre los asistentes figuraron los presidentes de Kenia, William Ruto; Somalia, Hassan Sheikh Mohamud; Yibuti, Ismail Omar Guelleh, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, además del presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Etiopía aprovechó la cita para exhibir su campaña de plantación de árboles, iniciada en 2019, y la inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope como ejemplos de la capacidad del continente para combinar desarrollo económico y protección medioambiental.

Entre los principales objetivos de la ACS, los líderes buscaban aumentar la financiación en condiciones favorables para la adaptación y la mitigación climáticas para África, que contribuye en menos de un 4 % a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero es uno de los continentes más golpeados por fenómenos climáticos extremos. EFE

ag-pga/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR