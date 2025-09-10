África concluye su cumbre del clima con un llamamiento a liderar soluciones globales

3 minutos

Adís Abeba, 10 sep (EFE).- Los líderes africanos concluyeron este miércoles en Adís Abeba la segunda Cumbre Africana del Clima (ACS, en sus siglas en inglés) con la adopción de una declaración conjunta que reclama un apoyo «fortalecido y sostenido» para impulsar la implementación de iniciativas climáticas lideradas por África.

El texto, denominado ‘Declaración de Adís Abeba de los Líderes Africanos sobre la Aceleración de la Acción Climática y la Financiación para un Futuro Verde en África’, busca fijar una posición común continental de cara a las próximas negociaciones globales, incluida la COP30 de la ONU que se celebrará en noviembre en Belém (Brasil).

El documento, presentado junto con un informe insignia sobre iniciativas climáticas africanas, tiene como objetivo movilizar recursos para el desarrollo ecológico de África y situar al continente a la vanguardia de las soluciones climáticas innovadoras y autóctonas.

«La declaración convierte la vulnerabilidad en liderazgo, reclamando justicia, equidad y soluciones africanas propias y lideradas a nivel global para combatir el cambio climático», señalaron los organizadores en un comunicado.

El presidente etíope, Taye Atske Selassie, afirmó en su cuenta de la red social X que el texto adoptado es «una contundente declaración del compromiso de África de forjar un continente próspero, resiliente y verde».

Según las autoridades etíopes, que coorganizaron la cumbre junto con la Unión Africana (UA), la reunión reafirmó el compromiso de África con la adaptación y la mitigación y subrayó la necesidad de alcanzar una inversión significativa para construir resiliencia climática en todos los sectores económicos africanos.

La cumbre reunió desde el lunes en la capital etíope a dirigentes africanos, representantes de la sociedad civil y socios internacionales.

Entre los asistentes figuraron los presidentes de Kenia, William Ruto; Somalia, Hassan Sheikh Mohamud; Yibuti, Ismail Omar Guelleh, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, además del presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Etiopía aprovechó la cita para exhibir su campaña de plantación de árboles, iniciada en 2019, y la inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope como ejemplos de la capacidad del continente para combinar desarrollo económico y protección medioambiental.

Entre los principales objetivos de la ACS, los líderes buscaban aumentar la financiación en condiciones favorables para la adaptación y la mitigación climáticas para África, que contribuye en menos de un 4 % a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero es uno de los continentes más golpeados por fenómenos climáticos extremos. EFE

ag-pga/acm