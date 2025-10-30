África es una joya deseada por las grandes potencias, según experto español

Melilla (España), 30 oct (EFE).- El continente africano es «una especie de joya deseada por parte de las grandes potencias mundiales» como se está viendo, por ejemplo, en la zona del Sahel, según José Segura Clavell, director de Casa África, organismo español en el que está presente el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene como finalidad acercar África y España.

Esta fue una de las ideas que desgranó Segura Clavell durante su intervención este jueves en la ciudad española de Melilla (norte de África), en unas jornadas sobre el ‘Impacto de la política exterior de Trump en el norte de África’.

Segura Clavell expuso algunas conclusiones de los trabajos de análisis que Casa África realizó en el último lustro, entre ellas la preocupante situación de la franja del Sahel, que afecta a once países africanos, varios de los cuales «son auténticas zonas a las que hay que prestarle atención» tras la expulsión de las fuerzas occidentales.

Entre ellos, se refirió a Mali, Níger y Burkina Faso, que «incluso después de golpes de Estado han puesto en marcha regímenes que han expresado un sentimiento anticolonialista, fundamentalmente dirigido a Francia», en el que también se han visto arrastrados el resto de países occidentales.

Ello provoca «huecos no solo anímicos, sentimentales o políticos, sino también económicos que van siendo ocupados por grandes potencias de otros países», dijo el director de Casa África.

También intervino en estas jornadas el presidente del Grupo Especial para el Mediterráneo y Oriente Medio en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y senador español Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, quien señaló «la creciente presencia de Rusia y China en el escenario sur» y cómo eso tiene una especial incidencia en los países del sur de Europa.

Estas jornadas fueron organizadas por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí (Fhimades), en colaboración con el Ministerio español de Defensa. EFE

