África quiere reforzar sus sistemas sanitarios y no retroceder en el VIH y otras dolencias

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Nairobi, 22 jul (EFE).- Líderes africanos y del sector sanitario global afirmaron este miércoles en Ghana que África debe fortalecer sus sistemas sanitarios en un contexto marcado por los recortes de financiación, para no perder terreno en los avances logrados en VIH, salud maternal y otras enfermedades.

«Una África que depende de otros para proteger la salud de sus poblaciones no puede reivindicar una soberanía plena. Nuestra ambición es alcanzar la autosuficiencia asumiendo toda la responsabilidad», dijo el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf.

Youssouf lanzó este mensaje en la ceremonia de apertura en Accra de una cumbre extraordinaria de la UA sobre salud, bajo el tema «promover la justicia, la equidad y la cobertura sanitaria universal: acabar con el sida y la tuberculosis, mejorar la salud materna y abordar las enfermedades no transmisibles endémicas y las enfermedades tropicales desatendidas en África».

«Esta ambición podrá hacerse realidad si el continente se dota de una cadena de valor sanitaria que abarque la producción de vacunas y tratamientos, así como su homologación», subrayó Youssouf.

«La salud es el dividendo del progreso y la garantía de un futuro mejor para nuestras poblaciones», concluyó.

También intervino el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó los progresos logrados en la lucha contra el VIH, pero hizo una advertencia: «África sigue soportando la carga más pesada y conforme disminuye la financiación externa, corremos el riesgo de perder terreno».

«Los sistemas sanitarios aún no son suficientemente sólidos como para proteger a todas las personas de este continente», alertó, al afirmar que, para resolver las crisis sanitarias, «no basta con tratar únicamente los síntomas», sino que también deben abordarse las «causas subyacentes», como los conflictos, la pobreza, la falta de educación, el agua insalubre o la desigualdad de género.

Financiación e innovación

El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, también se refirió al tema de la financiación, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UA.

«Debemos tener presente que el futuro sanitario de África debe ser financiado cada vez más por la propia África. Aunque los socios internacionales siguen siendo indispensables, la evolución del panorama mundial de la financiación nos recuerda la necesidad de reforzar la movilización de recursos internos», aseveró.

Por su lado, Winnie Byanyima, directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) representó al secretario general de la ONU, António Guterres y abogó por acabar con «la desigualdad en el acceso a la innovación».

«La innovación sin acceso no es innovación, es discriminación. África conoce muy bien el coste que supone esperar los antirretrovirales, las vacunas contra la covid-19 y, ahora, las tecnologías de prevención del VIH de acción prolongada más recientes que hay en el mercado en Europea y América», recordó.

Así, hizo un llamamiento a «ampliar la transferencia de tecnología y la producción local», porque «la soberanía sanitaria significa no solo ser consumidores, sino también productores e innovadores».

La celebración de esta cumbre centrada en salud, a la que antecedió la víspera una reunión ministerial, fue un compromiso adquirido el pasado febrero en la 39ª Cumbre Ordinaria de la UA en Adís Abeba.

El encuentro se celebra en un contexto marcado por los drásticos recortes de ayuda internacional impuestos por Estados Unidos y por varios países europeos desde el año pasado, que han puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en África. EFE

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