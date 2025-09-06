África y Caricom abordarán en una cumbre la justicia reparatoria por abusos coloniales

Nairobi, 6 sep (EFE).- Líderes de África y la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrarán este domingo una cumbre en Etiopía, donde tratarán de impulsar la cooperación entre ambos bloques y abordarán asuntos como la justicia reparativa por los abusos cometidos durante la era colonial.

La segunda cumbre África-Caricom se desarrollará en la sede de la Unión Africana (UA) en la capital etíope, Adís Abeba, bajo el lema «Asociación transcontinental en la búsqueda de la justicia reparatoria para los africanos y los afrodescendientes mediante reparaciones».

La ceremonia de apertura contará con discursos del presidente entrante de CARICOM y primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew; y de la secretaria general del bloque caribeño, Carla Barnett.

Por parte africana, en ese acto se espera que intervengan el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahamoud Ali Youssouf; el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali; y el jefe de Estado de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de turno de la Unión Africana.

Está previsto también un discurso del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Otros líderes caribeños que asistirán a la reunión son los primeros ministros de Barbados, Mia Mottley; y Granada, Dickon Mitchell; al tiempo que se espera la presencia de responsables del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo de África y el Caribe.

El pasado 27 de agosto, Youssouf adelantó, durante una reunión en Adís Abeba con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que la cumbre unirá a los países africanos y caribeños y a la diáspora africana en todo el mundo para impulsar «la unidad, la integración y la justicia reparadora».

El jefe de la Comisión de la UA reafirmó entonces «el interés de África en fortalecer sus vínculos con América latina y el Caribe, en particular en torno a prioridades compartidas como la justicia racial, las reparaciones, la construcción de la paz, el cambio climático y el desarrollo sostenible».

Este jueves, la ONG Human Rights Watch (HRW) instó a los Gobiernos que participen en la cumbre a trabajar «estrechamente» con la sociedad civil y las comunidades afectadas para desarrollar un enfoque «unificado y basado en los derechos humanos» para reclamar indemnizaciones por los abusos cometidos en la época colonial.

La primera cumbre África-Caricom se celebró el 7 de septiembre de 2021 de forma virtual y bajo la organización de Kenia. EFE

