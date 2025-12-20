Ágatha Ruiz de la Prada inaugura en Uruguay una retrospectiva de sus 40 años en el diseño

Montevideo, 19 dic (EFE).- La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada inauguró este viernes en el Museo Torres García de Montevideo la exposición «En Retrospectiva – 40 años de diseño y creatividad», un recorrido por cuatro décadas de su trabajo en el mundo de la moda y el diseño.

La creadora destacó en la inauguración la «emocionante conversación» que, a su juicio, la muestra establece con la obra del artista uruguayo Joaquín Torres García (1874-1949), a quien describió como uno de los artistas que más admira de la historia.

Contó que, al pasar por Montevideo y ver por primera vez el Museo Torres García, «se volvió loca» con la idea de algún día mostrar allí su obra, y que concretar esa posibilidad le resultó «muy emocionante» tras un proceso que no fue sencillo.

Aseguró en conversación con EFE que el montaje de la muestra funciona como un diálogo entre ambos. «Es como si estuviéramos hablando el uno con el otro», en un cruce generacional y estético que la llevó a «llorar de emoción» al llegar al espacio expositivo.

La retrospectiva —que permanecerá abierto al público hasta el 22 de marzo— reúne vestidos con una antigüedad que va desde 35 años hasta apenas seis meses, pero ordenados no de forma cronológica sino «como si fuera una reunión de gente», con piezas de distintas épocas conviviendo en un mismo ámbito.

Ruiz de la Prada subrayó que su intención es que quienes recorran la exposición «se atrevan a vestirse con más libertad», porque —según dijo— la ropa es, ante todo, comunicación y una forma de expresar que cada persona es «absolutamente libre».

Añadió que «cuanta más gente libre haya, mejor nos lo vamos a pasar todos» e hizo un guiño al público local al agradecer a quienes asistieron vestidos de colores, señalando que Uruguay es «un país maravilloso», aunque resaltó que le gustan poco los colores, «y eso hay que cambiarlo entre todos».

La muestra incluye alrededor de 40 trajes e incluye el vestuario diseñado por la creadora para la producción «La Bella Durmiente» del Ballet del Sodre, además de carteles y piezas gráficas que muestran la expansión del universo visual de la diseñadora más allá de la indumentaria.

Durante la presentación, la creadora recordó que su primera gran retrospectiva fue en 1999, en el Museo de la Beneficencia de Valencia, y repasó su paso posterior por instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos y el Museo de Antioquia en Medellín, al que definió como su puerta de entrada a los museos latinoamericanos. EFE

