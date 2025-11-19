Águilas Cibaeñas despliegan su ataque para aplastar a los Toros del Este

Santo Domingo, 18 nov (EFE).- Encabezados por jonrones de Alberto Rodríguez y Leody Taveras, las Águilas Cibaeñas desplegaron su ataque para aplastar este martes 13-6 a los Toros del Este en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Las Águilas (16-3), que marchan en la primera posición del torneo, sumaron su sexto triunfo consecutivo y es la única novena con menos de diez derrotas en lo que va de calendario.

Rodríguez produjo tres carreras, en tanto que Taveras, Ezequiel Durán y Ángel Genao anotaron y remolcaron dos anotaciones, mientras que los cubano Raynel Delgado, con tres anotadas y JC Escarra, con tres empujadas, se sumaron a la fiesta por el conjunto amarillo.

Pedro Payano (1-0) laboró en una entrada sin que le anotaran y se acreditó el triunfo por las Águilas, que defendieron de manera exitosa el estadio Cibao, de Santiago (norte).

Sandber Pimentel arrastró dos carreras a la registradora, Yairo Muñoz anotó dos veces, y Jeimer Candelario y Gilberto Celestino anotaron y empujaron una vuelta cada uno por los Toros (10-10), quienes a pesar de la derrota son el segundo mejor equipo en la campaña.

El estadounidense Aaron Brooks (1-1) fue víctima de la defensa de los Toros (10-10), cuyos fallos defensivos permitieron que le anotaran cinco carreras sucias en 2.2 entradas sobre la lomita.

ESTRELLAS 1-3 LEONES

El derecho estadounidense Grant Gavin (3-1) se trepó al montículo y recorrió siete entradas, en las que apenas permitió un imparable, sin carreras y retiró a cuatro bateadores por la vía del ponche para comandar la victoria de los Leones del Escogido en su visita a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

Erik González anotó dos veces, mientras que Héctor Rodríguez y Jorge Mateo produjeron una carrera cada uno para aportar la ofensiva por los Leones (9-12), que siguen quintos de la contienda.

Jimmy Cordero (3) tiró un episodio sin que le pisaran la goma para quedarse con el salvamento.

Ángel Martínez pegó un jonrón para ser el mejor hombre a la ofensiva por los verdes.

Por las Estrellas (10-13), dueñas del cuarto y último lugar que otorga un pase a la postemporada, Enny Romero (0-2) proporcionó una labor de calidad al completar seis entradas de tres anotaciones, solo dos de ellas limpias, y cuatro ponches.

TIGRES 3-2 GIGANTES

César Valdez (1-0) tuvo una salida de calidad en la que lanzó seis entradas en blanco y ponchó a un bateador, y el estadounidense Cal Stevenson disparó un cuadrangular para que los Tigres del Licey vencieran por la mínima a los Gigantes del Cibao.

Michael de la Cruz anotó e impulsó una carrera, Gustavo Núñez agregó una remolcada y Sergio Alcántara pisó el plato en una ocasión para los Tigres (9-11), que ascendieron al tercer lugar.

Jean Carlos Mejía (4) retiró la novena sin anotaciones y ponchó a dos rivales para quedarse con el salvamento en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Pablo Reyes desapareció la pelota del parque, mientras que Johan Rojas remolcó a Julio Carreras para los Gigantes (7-12), que ostentan el peor registro entre los equipos participantes.

Wily Peralta fue tocado con una carrera en 4.1 episodios, en los que recetó cuatro ponches y perdió el juego por los potros.

Este miércoles Leones y Tigres se enfrentan en Santo Domingo, Águilas y Toros en La Romana (este) y los Gigantes y las Estrellas en San Francisco de Macorís (nordeste). EFE

