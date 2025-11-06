Águilas Cibaeñas mantienen el vuelo y suman siete victorias seguidas en Lidom

Santo Domingo, 5 nov (EFE).- Emmanuel Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras y Aderlin Rodríguez también produjo dos anotaciones para que las Águilas Cibaeñas mantuvieran su paso ganador al vencer este miércoles 2-5 a los Gigantes del Cibao, en el que ha sido su séptimo triunfo seguido en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Las Águilas (9-1), quienes solo han sufrido un revés en los 10 juegos que han disputado en esta campaña, también contaron con la contribución ofensiva de Ezequiel Durán, Raynel Delgado y Adael Amador, quienes pisaron el plato en una oportunidad cada uno.

El estadounidense Devin Smeltzer lanzó las primeras 4.2 entradas sin permitir anotaciones y ponchó a dos bateadores por las Águilas, quienes tuvieron como ganador al relevista canadiense Eric Cerantola (2-0), quien laboró un episodio en blanco y recetó un ponche.

Johan Rojas anotó las dos carreras de los Gigantes (4-6), para ser la principal figura ofensiva de los dirigidos por José Leger.

La derrota fue a parar a la cuenta del estadounidense Jake Faria (0-1), a quien le anotaron tres veces en tres episodios.

Leones 5-1 Tigres

Franchy Cordero disparó un cuadrangular, remolcó tres carreras y anotó dos vueltas para que los Leones del Escogido derrotaran a los Tigres del Licey.

Los Leones (6-5), que lograron su tercer triunfo consecutivo, contaron con anotada y empujada de Erik González, así como también con anotadas de Junior Lake y Jorge Mateo.

Los escarlatas, que defendieron de manera efectiva su condición de dueños de casa en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, tuvieron como lanzador ganador al panameño Kenny Hernández (1-0), quien completó una entrada y sumó un ponche.

Gustavo Núñez fletó un cuadrangular por los Tigres (4-7), que encajaron su sexta derrota consecutiva.

El derecho Albert Abreu (0-3) recorrió cinco entradas, en las que le anotaron tres carreras y perdió el partido por los felinos.

Estrellas 7-4 Toros

Oscar de la Cruz tuvo una salida de calidad y Wilin Rosario y Raimel Tapia remolcaron dos carreras para comandar la ofensiva de las Estrellas Orientales, quienes lograron imponerse a los Toros del Este en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

De la Cruz (1-1) se mantuvo en el montículo por espacio de seis entradas, en las que le anotaron cuatro vueltas, solo dos de ellas limpias, y ponchó a siete rivales para dar la victoria al equipo que dirige Fernando Tatis.

El nicaragüense Ismael Munguia anotó dos veces, Miguel Sanó y Rainer Núñez anotaron e impulsaron una carrera cada uno, mientras que el norteamericano Josh Lester y Magneuris Sierra agregaron una anotada por las Estrellas (6-8), que ganaron por segundo día consecutivo tras superar una racha de ocho derrotas seguidas.

El salvamento fue para Neftalí Feliz (1), que ponchó a 2 en una entrada sin que le pisaran el plato.

Bryan de la Cruz y Gilberto Celestino anotaron y empujaron una carrera para los Toros (5-7).

El norteamericano Matt Dermody (1-2) cargó con la derrota por los taurinos, al permitir cuatro anotaciones en 3.1 capítulos lanzados.

Este jueves los Tigres recibirán la visita de las Águilas en Santo Domingo. EFE

