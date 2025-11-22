Águilas y Toros barren en jornada de dobles juegos en el béisbol dominicano

3 minutos

Santo Domingo, 21 nov (EFE).- El torneo de Béisbol de República Dominicana celebró este viernes una jornada de tres dobles juegos, en la que las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este barrieron a Estrellas Orientales y Tigres del Licey, mientras Leones del Escogido y Gigantes del Cibao dividieron a una victoria por bando.

ÁGUILAS 8-7 ESTRELLAS

Julio Rodríguez remolcó dos carreras y Steward Berroa anotó e impulsó una para que las Águilas superaran a las Estrellas en el primero de los dos juegos que tuvieron este viernes.

Ezequiel Durán anotó dos carreras en el estadio Cibao de Santiago.

Carlos Peña ganó el juego con una entrada en blanco y Jeurys Familia completó la novena sin que le anotaran y salvó el encuentro.

Raimel Tapia produjo tres carreras y Rodolfo Durán pegó jonrón de dos anotaciones por las Estrellas.

La derrota fue para Jefry Yan, a quien le anotaron dos carreras en dos tercios de entrada.

ÁGUILAS 5-4 ESTRELLAS

Adael Amador bateó jonrón y Berroa produjo tres anotaciones para que las Águilas completaran la barrida en los dos partidos ante las Estrellas.

Raúl Brito fue el ganador al lanzar un inning sin carreras, mientras el salvamento fue para Jonathan Hernández con un capítulo en blanco para las Águilas, quienes han ganado nueve seguidos y tienen marca de 11-1 en su casa.

Robinsón Canó pegó un vuelacercas y Tapia impulsó una carrera para las Estrellas.

El panameño James González fue tocado con cuatro anotaciones en 4.1 entradas y perdió por los verdes.

TOROS 7-6 TIGRES

Yairo Muñoz disparó cuatro hits y remolcó cuatro carreras y Denzer Guzmán tomó una base por bolas con las almohadillas llenas para remolcar la carrera con la que los Toros dejaron en el terreno en la décima entrada los Tigres, en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

Manuel Peña y Bryan de la Cruz anotaron dos veces y empujaron una cada uno por los Toros. Ramón Hernández remolcó dos carreras, y el norteamericano Cal Stevenson y Gustavo Núñez anotaron dos veces por los Tigres.

El estadounidense Joe Corbett lanzó dos entradas de una carrera sucia y se llevó la victoria.

La derrota fue para Ulises Joaquín, a quien le anotaron dos carreras por los azules.

TOROS 4-2 TIGRES

Bryan de la Cruz fletó un cuadrangular, Muñoz anotó dos carreras y el colombiano Ronaldo Hernández remolcó dos para que los Toros se impusieran en ambos juegos ante los Tigres.

Justin Courtney lanzó cinco entradas sin anotaciones para llevarse la victoria.

Ángel Ortiz y Liover Peguero remolcaron las carreras de los azules.

La derrota fue para Nico Tellache, luego de que le anotaran tres en 3.1 innings.

LEONES 4-1 GIGANTES

Franchy Cordero pegó un jonrón y el colombiano Gio Urshela remolcó dos carreras para comandar el triunfo de los Leones en el primer partido del día ante los Gigantes.

Héctor Rodríguez y Jorge Mateo anotaron por los escarlatas en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

La victoria fue para el estadounidense Travis Lakins, quien tiró cinco episodios de una carrera y cinco ponches. Jimmy Cordero logró el salvamento.

Deyvison de los Santos impulsó a Johan Rojas con la carrera de los Gigantes.

Emilio Vargas fue atacado con tres carreras en cuatro capítulos y perdió el partido.

LEONES 2-10 GIGANTES

En el segundo juego el colombiano Jordan Díaz conectó jonrón y produjo tres carreras, y Leury García anotó tres para que los Gigantes aplastaran a los Leones.

Víctor Lopez obtuvo la victoria con un capítulo en blanco.

Junior Lake pegó un jonrón de dos carreras por los Leones.

Henry Sosa perdió el partido al permitir cinco carreras en 1.1 entradas. EFE

hr/car