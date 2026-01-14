Águilas y Toros mantienen férrea batalla por un boleto a la final de la Liga Dominicana

3 minutos

Santo Domingo, 13 ene (EFE).- Las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este ganaron este martes sus partidos ante Gigantes del Cibao y Leones del Escogido, respectivamente, para mantenerse empatados en la segunda posición de la semifinal del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Águilas y Toros, que cuentan con el segundo mejor registro de la semifinal (8-6), se enfrentarán nuevamente este miércoles en el estadio Cibao, de Santiago (norte), donde el equipo que gane tomará la delantera en la carrera por el boleto a la final.

Por su parte los Leones (10-4) se mantienen en primer lugar, a dos juegos de Toros y Águilas, mientras que los Gigantes (2-12) continuaron empeorando su récord en esta postemporada.

ÁGUILAS 4-3 GIGANTES

Ezequiel Durán disparó el imparable remolcador de la carrera con la que las Águilas dejaron en el terreno del estadio Cibao a los Gigantes.

Durán, quien llegó a la caja de bateo con dos outs en la undécima entrada, conectó un lanzamiento del relevista Hansel Robles para lograr el indiscutible con el cual llevó hasta el plato a Leody Taveras con la vuelta de la victoria.

Cristhian Adames anotó y remolcó una carrera, Aderlin Rodríguez produjo una vuelta, mientras que Jerar Encarnación pisó el plato en una ocasión por los ganadores.

Lupe Chávez (1-0) se llevó la victoria al completar un capítulo en blanco.

José Sirí fletó un jonrón y anotó dos carreras, y Kelvin Gutiérrez también mandó la pelota por encima de la pared por los Gigantes.

La derrota por los potros fue para el estadounidense Blake Weiman (1-1), quien permitió una carrera inmerecida en 1.1 entradas.

TOROS 3-1 LEONES

El estadounidense Justin Courtney tuvo una sólida actuación monticular y los Toros del Este aprovecharon los errores de la defensa de los Leones del Escogido para frenar una cadena de cuatro derrotas consecutivas y mantenerse metidos de lleno en la lucha por un puesto en la final.

Courtney (2-1) lanzó cinco entradas de apenas tres imparables, sin carreras y ponchó a cinco bateadores para acreditarse la victoria en el encuentro celebrado en el estadio Francisco Micheli de La Romana (este).

Los Toros, que habían anotado apenas cinco carreras en sus pasados cuatro encuentros, anotaron sus tres vueltas en la segunda entrada por errores defensivos del campocorto de los Leones, Erik González.

La primera anotación llegó en las piernas de Eloy Jiménez, quien pisó el plato cuando González cometió error en tiro a la inicial en batazo del puertorriqueño Onix Vega.

Las otras dos carreras las anotaron Vega y el estadounidense Eric Filia, cuando nuevamente González cometió un error en tiro, en esta ocasión en un rodado de Rafael Lantigua.

El norteamericano Joe Corbett (4) permitió que se le embasaran dos hombres, antes de recuperarse y completar la novena entrada para quedarse con el salvamento.

La anotación de los Leones, que venían de conquistar tres victorias seguidas, llegó en las piernas de Jorge Mateo, quien llegó a la registradora por elevado de sacrificio de Michael de la Cruz.

Este miércoles las Águilas reciben a los Toros en Santiago y los Leones viajan a San Francisco de Macorís (nordeste) a enfrentar a los Gigantes. EFE

hr/gbf