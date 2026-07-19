Álex Lora, la leyenda del rock: «Los narcocorridos no son más que rocanroles revolcados»

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Ana Báez

Ciudad de México, 19 jul (EFE).- Álex Lora es uno de los profetas de la música en español en México, especialmente cuando se trata del rocanrol, un género al que ha dedicado 58 años de su vida y que conmemorará con una gira por Europa. Fiel a esa capacidad de anticiparse a las tendencias asegura: «los narcocorridos no son más que rocanroles revolcados».

«Toda la música que existe en este momento: la música urbana, los narcocorridos, todo eso, pues no son más que rocanroles revolcados y comercializados para tratar de hacerlos llegar a un mayor número de gente», destaca el pionero del rock en español en México en una entrevista con EFE.

Como buen profeta, Lora canta lo que dice apoyado de su guitarra eléctrica y portando una camiseta de la Virgen de Guadalupe. En uno de esos versos que le salen solos revela que en el género, como los Rolling Stones o Paul McCartney, encuentra la «fuente de la juventud», pero sobre todo la «irreverencia», esa que escasea en la música comercial.

Lora y su banda El Tri -fundada en 1981 y que tiene su antecedente en el grupo Three souls in my mind, creado en 1968, en una etapa marcada por la represión y censura del Estado mexicano- han hecho canciones que hablan de la realidad de un país donde «crece la banda (la población)», pero las «oportunidades son las mismas» que hace medio siglo.

“Son canciones que inventé hace más de 50 años en este momento el público las escucha y siente que las acabo de inventar hace 15 días”, explica.

La gira en Europa

Ante un mundo atravesado por la desigualdad y la división, Lora (Puebla, 1952) apuesta por hacer del rock un medio para «unir a la raza (público que lo sigue)» en México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa, especialmente en España, donde ofrecerá dos conciertos como parte de su gira ‘Adicto al Rocanrol’.

El primero será el 8 de octubre en la Sala Riviera de Madrid y el segundo el 12 del mismo mes en la Sala Razzmatazz de Barcelona, fecha en la que además conmemorará los 58 años de andar en el rocanrol, comenzó en 1968.

Aunque a lo largo de octubre también ofrecerá recitales en Suiza, Italia, Francia, Alemania, Dinamarca e Inglaterra.

Después de 55 álbumes, 53 físicos y dos digitales, el padre del rock mexicano afirma, con su voz rasgada por el tiempo, que le entusiasma regresar a España.

Ese país lo visitó por primera vez en 1986, cuando tuvo la oportunidad de compartir escenario con Charly García, Fito Páez, Miguel Ríos, Os Paralamas do Sucesso, El Último de la Fila y otros artistas que hoy son leyendas de la música.

La sorpresa en México

La adicción al rocanrol hizo de Lora un eterno enamorado de su “domadora”, conocida como Chela Lora, su compañera musical con quien lleva 46 años casado y ha renovado votos 12 veces.

Una de ellas ocurrió en Las Vegas, cuando le entregaron el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy en 2011, y la que sigue, «la número 13», reveló, ocurrirá el 25 de julio en el Palacio de los Deportes.

«Será algo histórico porque, que yo sepa, nunca nadie ha renovado votos en una tocada. Aparte, con toda la raza, va a ser algo mágico», sostiene sobre esta historia de amor que comenzó en 1971, durante el Festival de Avándaro, el evento del que emergió el rock en español en México.

A sus 73 años, el profeta del rock mexicano no piensa en la muerte del cuerpo, considera que cuando llegue el momento de despedirse de la vida, la raza «va a seguir reciclando las rolas (canciones)».

«Son como las rolas de mi maestro (Armando) Manzanero, de mi maestro José Alfredo (Jiménez). Ellos ya no están aquí, pero sus rolas van a seguir con nosotros para toda la vida», dice con la voz entrecortada, mientras rinde entre lágrimas un homenaje a sus ídolos nacionales. EFE

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