Álvaro Morte se incorpora al elenco de la serie británica ‘Los amos de la ciudad’

1 minuto

Londres, 10 oct (EFE).- El rodaje de la segunda temporada de la serie británica de la BBC ‘Los amos de la ciudad’ (‘This city is ours’), de Stephen Butchard, ya ha comenzado con la presencia del español Álvaro Morte (La casa de Papel) como nueva incorporación, anunció este viernes la cadena pública en un comunicado.

Después del éxito de la primera temporada, que se lanzó el pasado mes de marzo en la plataforma a la carta de la corporación y su canal principal, que contó con una media de 5,8 millones de espectadores y más de 7,8 millones en el primer episodio, la cadena apuesta por este título que se convirtió en el estreno dramático más visto del año en la BBC.

James Nelson-Joyce regresa como Michael Kavanagh, junto a sus compañeros de reparto Hannah Onslow (Diana Williams, la compañera de Michael), Jack McMullen (Jamie Phelan), Mike Noble (Banksey), Julie Graham Elaine Phelan), Sean Bean (Ronnie), y Saoirse-Monica Jackson (Cheryl Crawford).

Al elenco se suman Shaun Evans (‘Until I Kill You’, ‘Endeavour’) como el ex gánster Ozzie Thompson, recientemente salido de prisión, y Álvaro Morte como Felipe Guzmán, miembro del cartel colombiano y hermano menor de Ricardo, quien fue asesinado al final de la primera temporada.

También regresan para la segunda temporada Adam Abbou como Freddie, Laura Aikman como Rachel Duffy, Kevin Harvey como Bobby Duffy y Darci Shaw como Melissa Sullivan.

Producida por Left Bank Pictures, la segunda entrega contará con ocho episodios y no se informó sobre la fecha de estreno. EFE

