The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Álvaro Rodríguez: “Jugar con la selección de Uruguay es una de mis ambiciones y sueños”

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Elche (Alicante), 2 oct (EFE).- El delantero del Elche, Álvaro Rodríguez, afirmó que jugar con la selección absoluta de Uruguay es una de sus “ambiciones y sueños” y reconoció que es algo que, además del trabajo día a día en su club, tiene en su mente.

El atacante hispano uruguayo, que llegó al Elche este verano traspasado del Real Madrid, ha sido internacional con su país en las selecciones inferiores, por lo que ahora espera brillar al máximo nivel con el Elche para poder entrar entre los candidatos a disputar el próximo Mundial.

“Trabajo para que llegue el fin de semana y hacer un buen partido, pero ese puntito de la selección siempre está ahí”, dijo ante los medios el delantero, que precisó que la posible llamada de la selección no es algo en lo que esté pensando continuamente “porque eso te agota”.

Álvaro Rodríguez aseguró estar “muy feliz” en el Elche y destacó el buen momento que vive el equipo ilicitano, cuarto clasificado e invicto en la competición.

“Esperamos que siga así”, añadió el atacante, que desveló que lo que más le sedujo de la propuesta del Elche no fue el modelo de juego, sino “la confianza que transmite el club”.

“El modelo me encanta, pero eso no es una prioridad para mí. Lo importante es lo humano. Cuando ves un grupo y un club así es complicado irse a otro lado”, argumentó el hispano-uruguayo.

Álvaro Rodríguez aún no ha logrado marcar con el Elche, al contrario que sus compañeros de delantera, André da Silva y Rafa Mir, que suman tres tantos en el campeonato.

“No me obsesiona, en absoluto. Soy un jugador de equipo, como si mis compañeros marcan 15 goles más. Yo compito conmigo mismo y estoy seguro de que el gol llegará”, finalizó. EFE

1004341

pvb/cta/jpd

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR