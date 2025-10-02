Álvaro Rodríguez: “Jugar con la selección de Uruguay es una de mis ambiciones y sueños”

Elche (Alicante), 2 oct (EFE).- El delantero del Elche, Álvaro Rodríguez, afirmó que jugar con la selección absoluta de Uruguay es una de sus “ambiciones y sueños” y reconoció que es algo que, además del trabajo día a día en su club, tiene en su mente.

El atacante hispano uruguayo, que llegó al Elche este verano traspasado del Real Madrid, ha sido internacional con su país en las selecciones inferiores, por lo que ahora espera brillar al máximo nivel con el Elche para poder entrar entre los candidatos a disputar el próximo Mundial.

“Trabajo para que llegue el fin de semana y hacer un buen partido, pero ese puntito de la selección siempre está ahí”, dijo ante los medios el delantero, que precisó que la posible llamada de la selección no es algo en lo que esté pensando continuamente “porque eso te agota”.

Álvaro Rodríguez aseguró estar “muy feliz” en el Elche y destacó el buen momento que vive el equipo ilicitano, cuarto clasificado e invicto en la competición.

“Esperamos que siga así”, añadió el atacante, que desveló que lo que más le sedujo de la propuesta del Elche no fue el modelo de juego, sino “la confianza que transmite el club”.

“El modelo me encanta, pero eso no es una prioridad para mí. Lo importante es lo humano. Cuando ves un grupo y un club así es complicado irse a otro lado”, argumentó el hispano-uruguayo.

Álvaro Rodríguez aún no ha logrado marcar con el Elche, al contrario que sus compañeros de delantera, André da Silva y Rafa Mir, que suman tres tantos en el campeonato.

“No me obsesiona, en absoluto. Soy un jugador de equipo, como si mis compañeros marcan 15 goles más. Yo compito conmigo mismo y estoy seguro de que el gol llegará”, finalizó. EFE

