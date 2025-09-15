Ángel Di María anota gol olímpico con Rosario Central en el empate frente a Boca Juniors

The Swiss voice in the world since 1935

Buenos Aires, 14 sep (EFE).- Ángel Di María sigue de ‘luna de miel’ con Rosario Central al marcar un gol olímpico este domingo en el empate 1-1 frente a Boca Juniors, que tuvo en su formación a Leandro Paredes, en lo que no solo fue el partido más destacado de la octava jornada del torneo Clausura del fútbol argentino, sino un duelo entre dos campeones del mundo en Catar 2022.

Rodrigo Battaglia abrió la cuenta para el conjunto ‘Xeneize’ a los 20 minutos y Di María selló la igualdad con un gol olímpico cuatro minutos más tarde.

Además del encuentro emotivo entre los dos campeones del mundo con la selección Argentina, el partido disputado en el Gigante de Arroyito tuvo el regreso de Miguel Ángel Russo a la cancha de Rosario Central, donde ha tenido cinco ciclos como entrenador.

En otro resultado destacado de esta fecha interzonal, River Plate le ganó a domicilio por 1-2 a Estudiantes de La Plata para quedar como único líder de la Zona B, con 18 unidades, dos más que Deportivo Riestra, que el viernes derrotó por 2-0 a Central Córdoba, y tres más que Vélez Sarsfield, que igualó sin goles como visitante frente a Huracán.

En el Grupo A, en tanto, Unión de Santa Fe es uno de los sorprendentes líderes con 15 puntos, en la misma línea que Barracas Central, que el sábado empató 0-0 como visitante de Godoy Cruz, mientras que Boca Juniors, Central Córdoba y Banfield comparten el segundo lugar con 13 unidades.

En otros resultados de esta fecha, el viernes Racing Club venció por 2-0 a San Lorenzo en el clásico de la jornada e Independiente cayó el sábado por 0-1 ante Banfield, lo que desencadenó la renuncia de Julio Vaccari como entrenador de los rojos de Avellaneda.

Resultados de la 8º jornada

Jueves 11: Belgrano 0-0 San Martín de San Juan.

Viernes 12: Deportivo Riestra 2-0 Central Córdoba, Racing 2-0 San Lorenzo, Huracán 0-0 Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys 2-0 Atlético Tucumán y Lanús 1-0 Independiente Rivadavia.

Sábado 13: Godoy Cruz 0-0 Barracas Central, Independiente 0-1 Banfield, Estudiantes 1-2 River Plate y Sarmiento 2-0 Aldosivi.

Domingo 14: Gimnasia 1-3 Unión, Instituto 2-0 Argentinos Juniors, Rosario Central 1-1 Boca Juniors, Tigre 0-0 Talleres y Defensa y Justicia 1-2 Platense. EFE

fca/gbf

