Ángel Víctor Torres afirma que la Casa de Correos de Madrid «será lugar de memoria»

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, dijo este miércoles en Buenos Aires que la Real Casa de Correos, edificio que alberga el Gobierno de la Comunidad de Madrid, «será lugar de memoria» pese a las trabas que está poniendo en el proceso la presidenta de esta comunidad, isabel Díaz Ayuso.

«Yo no termino de entender como un representante que ha llegado a una institución a través del sufragio universal y de las urnas esté en contra de que un espacio que fue lugar de tortura durante los años de la dictadura sea lugar de memoria», afirmó Torres sobre la polémica creada después de que Díaz Ayuso se niegue a otorgar ese estatus al edificio.

Y añadió: «No estamos decidiendo el uso del inmueble, no estamos yendo contra el propietario del inmueble, simplemente le estamos diciendo a la sociedad española, a todos los que pasen por ese lugar, que en ese espacio hubo personas que fueron torturadas, que perdieron la vida para que hoy nosotros estemos disfrutando en nuestro país y en Madrid de la democracia».

«Lo que ocurrió allí lo saben los cronistas y está datado en la historia más reciente de nuestro país y queremos que no vuelva a pasar. Y que la gente lo sepa cuando lleguen justamente a ese inmueble», argumentó en declaraciones a los periodistas en Buenos Aires.

«No lo entiendo, por tanto nosotros seguiremos adelante y ese lugar será lugar de memoria», matizó Torres.

Torres respondió así a los periodistas en Buenos Aires justo después de participar en un acto de homenaje a los españoles y españolas que fueron detenidas y desaparecidas durante la última dictadura argentina (1976-1983), donde remarcó la relevancia de la Ley de Memoria Democrática aprobada en España en 2023 a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese contexto, respondió a la reacción del Gobierno de derechas de Madrid a raíz de la antigua Casa de Correos de Madrid, edificio que durante años, en plena dictadura de Francisco Franco (1940-1975), albergó los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) y se utilizó como centro de detención y torturas.

El Gobierno de Díaz Ayuso, del Partido Popular, anunció que presentarán alegaciones a la propuesta de declarar ese espacio como lugar de memoria. EFE

