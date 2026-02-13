Área metropolitana de la capital paraguaya registra sus temperaturas más altas desde 2014

Asunción, 13 feb (EFE).- El Área Metropolitana de Asunción (AMA), que incluye la capital de Paraguay, ha registrado la víspera temperaturas máximas de hasta 41 grados Celsius, las más altas de los últimos 12 años, informa este viernes el jefe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) del país sudamericano, Eduardo Mingo.

«El valor último de máxima para un 11 y 12 febrero era de 39 grados», ha declarado Mingo durante una entrevista con la radio ABC Cardinal, y tras apuntar que el Cono Sur atraviesa por una ola de calor que se mantendrá hasta la próxima semana.

El AMA concentra unas 2 millones de personas, casi un tercio de la población de Paraguay, e integra a ciudades como Luque, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso, del departamento Central.

En su cuenta en la red social X, el DMH indica que la localidad de Villa Franca, en el departamento de Ñeembucú (sur), vecino a Central, ha registrado las máximas temperaturas del jueves con 41,6 grados.

Mientras que en el departamento de Presidente Hayes, que colinda con Asunción, los termómetros han marcado máximas de 40,7 grados.

En esta región, las autoridades han combatido este jueves hasta entrada la noche varios focos de incendios de pastizales, si bien no eran de gran magnitud.

Este viernes, la temperatura ha bajado considerablemente en el AMA debido a la intensa lluvia que ha caído desde las primeras horas del día.

Mingo señala que en algunas zonas se han contabilizado más de 47 milímetros de agua en menos de media hora, lo que ha causado inundaciones.

«Es un alivio parcial, el calor se está aplacando de manera parcial, pero después tendremos un calor muy húmedo», advierte el funcionario.EFE

