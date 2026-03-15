Édouard Philippe sale airoso en su bastión y mantiene viva su candidatura presidencial

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París, 15 mar (EFE).- El ex primer ministro francés Édouard Philippe se impuso en la primera vuelta de las elecciones municipales de Le Havre este domingo, con unos diez puntos de diferencia con respecto al candidato comunista, con lo que sale airoso a la carrera por renovar su cargo de alcalde el próximo domingo y, sobre todo, mantiene viva su candidatura a las presidenciales de 2027.

El macronista y presidente de Horizontes, que ha condicionado su candidatura a las presidenciales de 2027 a su reelección en la portuaria Le Havre, sacó clara ventaja al candidato del Partido Comunista, Jean-Paul Lecoq (33 %), y al aspirante ultraderechista de la UDR y la Agrupación Nacional, Franck Keller (15 %), según los resultados provisionales.

Sonriente, en un discurso en su cuartel general de Le Havre, Philippe afirmó que afronta la segunda vuelta «con humildad», «tomando en serio a los votantes y a la democracia» y con toda su «energía personal y la alegría de saber que cuenta con el apoyo de una considerable energía colectiva».

De cara a la segunda vuelta, pidió «la movilización más amplia posible para limitar el resultado de un candidato de la Agrupación Nacional que no conoce ni Le Havre ni a su gente, y cuyo único objetivo en Le Havre es servir a sus amos parisinos».

El alcalde desde 2010 de Le Havre, segundo puerto mercantil del país, obtuvo hoy prácticamente el mismo resultado en la primera vuelta que en 2020.

«Los habitantes de Le Havre han manifestado su deseo de continuar la transformación de nuestra ciudad», afirmó, elogiando a una «urbe portuaria, popular, industrial y orgullosa de ello, que se ha convertido en una ciudad turística, una ciudad con una oferta cultural excepcional, una ciudad con finanzas sólidas y una ciudad ambiciosa que quiere ir más allá».

Philippe, de 55 años, es uno de los escasos políticos de talla que ha declarado públicamente su intención de presentarse a las presidenciales de 2027, a las que ya no podrá concurrir el presidente, Emmanuel Macron, tras dos mandatos en el cargo. EFE

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