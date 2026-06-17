Éxito histórico o retroceso moral: el nuevo Reglamento de Retornos divide a la Eurocámara

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Bruselas, 17 jun (EFE).- El Parlamento Europeo dio este miércoles su aprobación definitiva al nuevo Reglamento de Retornos para endurecer la política migratoria de la Unión Europea, una decisión histórica celebrada con entusiasmo por los grupos de derecha y conservadores, pero duramente rechazada por las fuerzas progresistas y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Tras la votación, la bancada de la derecha, que aplaudió enfervorecida, comenzó a gritar la consigna «Send them back» («Enviadlos de vuelta», en inglés), mientras que los grupos de izquierda respondieron coreando «Shame on you» («Dais vergüenza»), muestra de la intensa división que este reglamento ha cultivado en la Eurocámara.

Desde el Partido Popular Europeo (PPE), promotor de la iniciativa, el eurodiputado sueco Tomas Tobé aplaudió «la sustitución de un marco ineficaz por normas sólidas que devuelven la credibilidad al sistema mediante una mayor cooperación con terceros países y la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario».

Asimismo, el negociador popular, el francés François-Xavier Bellamy, calificó la votación como «un punto de inflexión definitivo que pone fin a la impotencia de Europa» ante la inmigración irregular y traslada la responsabilidad de aplicar estas nuevas herramientas directamente a los gobiernos nacionales.

Derechos fundamentales

Por el contrario, el Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), en el que se integra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), votó en contra tras denunciar que la normativa socava los derechos fundamentales, debilita las salvaguardas legales y reduce drásticamente los incentivos para los retornos voluntarios.

Las eurodiputadas socialistas Ana Catarina Mendes (Portugal) y Murielle Laurent (Francia) lamentaron que el PPE prefiriera construir una mayoría con la extrema derecha para normalizar prácticas éticamente cuestionables, entre las que citaron las redadas masivas o la detención de familias con menores por periodos prolongados.

El Grupo de los Verdes se sumó al rechazo frontal al advertir que este texto «draconiano» propiciará deportaciones arbitrarias y la apertura de «campos potencialmente mortales en alta mar», por lo que anunciaron que impugnarán la ley ante los tribunales europeos por violar la Carta de Derechos Fundamentales.

«Victoria histórica» o «drama humano»

En el extremo opuesto, el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) tildó la jornada de «victoria histórica del sentido común» y destacó que el reglamento introduce obligaciones de cooperación mucho más estrictas, además de permitir la reclusión de personas bajo determinadas condiciones.

El ponente en la sombra de esta formación, el sueco Charlie Weimers, celebró «el fin de un modelo paralizado por la izquierda» y aseguró que a partir de ahora los migrantes irregulares «deben asumir el mensaje claro de que nunca podrán hacer de Europa su hogar».

Finalmente, desde la plataforma de defensa de los derechos de los migrantes PICUM alertaron del «drama humano» que supondrá esta legislación «al desgarrar familias enteras y encerrar a niños para enviarlos a países desconocidos», una situación que, a su juicio, «convertirá en cotidianas las peores escenas represivas de Estados Unidos», según dijo Silvia Carta, responsable de la organización. EFE

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