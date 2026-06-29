Índice de la ONU sobre inclusión LGBT revela brecha entre derechos y realidad en México

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Ciudad de México, 29 jun (EFE).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó este lunes el primer ‘Índice de Inclusión LGBTIQ+ en México’, que otorgó al país una calificación general de 0,64 puntos y evidenció que, pese a los avances en el reconocimiento de derechos, persisten rezagos en seguridad, violencia y educación para esta población.

El índice, construido con 51 indicadores distribuidos en cinco dimensiones del desarrollo humano, dio a México 0,64 puntos en una escala de 0 a 1, precisó el PNUD en un comunicado.

Los mayores rezagos se concentraron en seguridad personal y violencia (0,43) y educación (0,48), frente a los mejores resultados en participación política y cívica (0,84) y salud (0,75), según el reporte.

Esta brecha refleja la distancia entre el marco legal y la experiencia cotidiana de las personas LGBT en el país, pues la existencia de leyes no se traduce automáticamente en mejoras en su bienestar, apuntó el organismo.

Como ejemplo, el PNUD citó datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, según los cuales el 40,7 % de la población LGBT reportó haber experimentado depresión, frente al 27,8 % de la población no LGBT.

Además, el 28,7 % dijo haber tenido ideación o intento de suicidio, una proporción que triplica la registrada en la población general, advirtió el organismo.

El PNUD destacó que México es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con datos probabilísticos nacionales sobre población de la diversidad sexual y de género, lo que lo convierte en un referente regional para la aplicación de este índice.

En ese sentido, señaló que la herramienta busca fortalecer la generación de datos, orientar políticas públicas y apoyar la toma de decisiones para avanzar en la inclusión de las personas LGBT.

No obstante, a través de una serie de recomendaciones, el organismo urgió al Estado fortalecer a la medición estadística.

Asimismo, recomendó armonizar el marco normativo e impulsar reformas en materia de identidad de género y protección contra la discriminación. EFE

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