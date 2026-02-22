Óliver Laxe, abierto a trabajar con Jacob Elordi en un filme: «Podríamos hacer algo lindo»

Londres, 22 feb (EFE).- El director franco-español Óliver Laxe halagó al actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi y aseguró este domingo que podrían hacer “algo lindo” juntos al ser preguntado por EFE por una posible colaboración cinematográfica durante la gala de los premios BAFTA en Londres.

El cineasta, de 43 años, atendió a EFE esta tarde en la alfombra roja de los galardones, los más importantes del cine británico, donde su película, ‘Sirat’, opta a la máscara dorada en la categoría de mejor película de habla no inglesa y ha sido proclamada como una de las películas favoritas de estrellas como Elordi.

Hace unas semanas, en una conferencia en Santa Bárbara (California), el actor australiano, que también está nominado en la categoría de mejor actor de reparto en estos BAFTA por su papel en ‘Frankenstein’, invitó al público a ir a ver la película de Laxe sin haber leído nada y comentó que le gustaría hacer una película en español.

El pasado 10 de febrero, en el almuerzo de nominados de los Óscar, Elordi y Laxe coincidieron por primera vez y se les pudo ver entablando conversación, lo que inició los rumores de una posible colaboración entre ambos.

«Él (Jacob Elordi) vio la peli. Me estuvo comentando un poco su opinión y hablamos mucho», dijo a EFE el cineasra, que aseguró que el australiano «forma parte de este tipo de actores al que le gusta morir haciendo una peli» y halagó su compromiso físico y psicológico a la hora de trabajar.

«Creo que sí podríamos hacer algo lindo», aseveró Laxe, preguntado por la posibilidad de contar con Elordi en una de sus próximas películas, aunque dijo que todavía no ha pensado nada en concreto porque vive «en el presente».

En esta línea, el director de ‘Sirat’ dijo estar «sorprendido» por la cantidad de actores de Hollywood en busca de «nuevos retos» que se le habían acercado para proponerle trabajar juntos, algo que, aseguró, nunca le había pasado antes en España, aunque evitó revelar los nombres.

Laxe recordó que Londres fue el lugar en el que filmó su primer cortometraje hace veinticinco años, cuando jamás hubiera pensado que llegaría a hacer una película como ‘Sirat’ que le permitiera recorrer el mundo y estar hoy nominado en los BAFTA, así como en galas como los César, los Goya o los Óscar en las próximas semanas.

«Independientemente de los premios, importa la conexión con el público y está siendo bonito» declaró. EFE

