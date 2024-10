Órgano electoral de Bolivia dice que por ahora no tiene facultad para habilitar candidatos

La Paz, 24 sep (EFE).- La habilitación de la candidatura del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) para las elecciones generales de 2025 que exigen sus seguidores no puede ser atendida por ahora por el órgano electoral porque esos comicios ni siquiera han sido convocados, dijo este martes en una entrevista con EFE el vocal Gustavo Ávila.

Ávila se refirió a las demandas de los sectores afines al exmandatario que amenazaron con bloquear rutas desde la próxima semana si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no valida el congreso que tuvieron en 2023 en el que Morales fue ratificado como presidente del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y nombrado su «candidato único» para los comicios de 2025.

«Nosotros no tenemos en este momento la facultad de hablar de habilitaciones o no porque ni siquiera hemos emitido una convocatoria a elecciones. No tenemos ni siquiera la presentación de organizaciones que van a participar en ese proceso electoral y menos candidatos», explicó el vocal.

Según Ávila, de acuerdo a los plazos fijados en las normas, para que el nuevo Gobierno tome juramento en noviembre de 2025, las elecciones tienen que ser convocadas en abril y deben realizarse en agosto de ese año, incluida la eventualidad de una segunda vuelta que tendría que efectuarse en octubre.

Con este calendario, una de las primeras actividades será la presentación de candidaturas en mayo, señaló.

Pelea partidaria

Morales y sus seguidores hicieron una caminata de 187 kilómetros por el Altiplano para pedir al Gobierno que resuelva problemas como la falta de dólares y combustibles, pero además para exigir que se reconozca el congreso partidario en que el exmandatario fue nombrado «candidato único» para 2025.

El citado congreso, realizado en octubre de 2023 en la localidad de Lauca Ñ, en la zona central del Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político de Morales, ahondó la pelea oficialista entre las facciones afines al exgobernante y al presidente Luis Arce.

Como otras organizaciones políticas, el MAS debe renovar su directiva nacional para poder participar en las elecciones de 2025, pero los sectores ‘evistas’ o leales a Morales y los ‘arcistas’ o afines a Arce no han podido ponerse de acuerdo para convocar al congreso para hacerlo.

Ávila recordó que el congreso de Lauca Ñ fue rechazado por el TSE porque, entre otros, incumplió con un requisito de su propio estatuto que indica que estas reuniones deben convocarse «en consenso» entre la dirección nacional y las organizaciones sociales que integran el partido.

También mencionó que la facción cercana a Arce tuvo su propio congreso en mayo en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y que «también ha sido observado por el tribunal» electoral.

Ante los rechazos del TSE, ambas facciones recurrieron por separado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ávila explicó que el órgano electoral no puede pronunciarse sobre el caso del MAS en tanto no haya una respuesta del Constitucional a las demandas para validar uno u otro congreso.

Medida cautelar

La «amenaza constante contra el trabajo del órgano electoral» desde distintos sectores fue comentada por los vocales en una reciente reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del acompañamiento que ese organismo realiza a las elecciones judiciales previstas para diciembre.

Según Ávila, algunos sectores advirtieron con hacer renunciar a los vocales, lo que pondría en riesgo la realización de los comicios judiciales, «porque sin Sala Plena en el TSE tampoco se podría llevar este proceso».

«Por eso hemos solicitado una medida precautoria (a la CIDH), presentando las pruebas de las constantes amenazas por muchos actores políticos que han sufrido las autoridades de la Sala Plena del TSE», con el objetivo de que les dejen trabajar para garantizar la elección de jueces, agregó.

El vocal sostuvo que la Sala Plena no admite «ningún tipo de presión» para cumplir sus funciones y aseguró que «todas» sus decisiones se toman «en virtud de la Constitución y la ley», con el rechazo a ambos congresos del MAS como ejemplo de esto.

«Esa es la prueba clara de que nosotros no trabajamos bajo presión, si no ya hubiéramos aceptado uno de ellos», agregó. EFE

