Órgano electoral proclama triunfo de opositor como alcalde de la paraguaya Ciudad del Este

Asunción, 10 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay proclamó oficialmente este lunes al opositor Daniel Pereira Mujica como intendente (alcalde) electo de Ciudad del Este, la segunda más importante del país, tras vencer en las elecciones del domingo, convocadas luego de la destitución del anterior jefe comunal.

El Tribunal Electoral del departamento de Alto Paraná (este), conformado por los magistrados Nilda López, Francisco Zacarías y Víctor Manuel Echauri, declaró en una sentencia «electo y proclamado» a Pereira Mujica, del Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña, como intendente del Ciudad del Este.

Asimismo, resolvió «tener por definitivo el cómputo de votos» de la elección en la que Pereira Mujica obtuvo 73.599 sufragios válidos (el 68,55 % de la votación), según datos difundidos por el TSJE.

Los magistrados además otorgaron a Pereira Mujica «el título que se le acredita como intendente municipal», y que debe completar el período 2021-2026, para el que fue elegido el también opositor Miguel Prieto, destituido del cargo en agosto pasado luego de una intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.

En segundo lugar se ubicó el candidato del gobernante Partido Colorado, Roberto González Vaesken, que logró el 28,56 % de los sufragios (30.657 votos), según el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con el 100 % de las actas procesadas.

En tercer lugar quedó Celso Miranda del Partido Patria Soñada con el 0,7 % de los votos y Jorge Romero del Partido Ecologista (PE) con el 0,62 %.

En la jornada electoral del domingo en Ciudad del Este, que contó con un 45,26 % de participación, se registraron 107.360 votos válidos, 1.383 nulos, y 308 blancos, según datos del sistema TREP.

El TSJE convocó a estas elecciones el pasado 26 de agosto luego de que Prieto fue destituido por la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado, aunque el dirigente consideró que es víctima de una supuesta persecución política.

Prieto, un político de 36 años, impulsó la candidatura de Pereira Mujica, quien ejerció varios cargos durante su Administración en la Municipalidad de Ciudad del Este.

Este lunes, el órgano electoral también estableció oficialmente el 4 de octubre de 2026 como la fecha para las elecciones municipales en todos los distritos del país. EFE

