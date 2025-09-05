Óscar Ibáñez agradece a los jugadores de Perú no haber bajado nunca los brazos

1 minuto

Montevideo, 4 sep (EFE).- El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, agradeció este jueves a sus futbolistas por no haber bajado nunca los brazos en el encuentro que perdieron 3-0 frente a Uruguay y en el que la Blanquirroja quedó afuera del Mundial 2026.

«Agradecerle a los jugadores por el esfuerzo que hicieron. No bajaron nunca los brazos», apuntó el director técnico, quien aseguró que en un encuentro de ese tipo hubiese sido fácil bajar los brazos o pegar patadas.

Por otra parte, dijo que se retiro «con un dolor grande» por las expectativas que tenía, aunque apuntó que Uruguay lo superó como hasta ahora no lo había hecho ningún equipo desde que está en el cargo.

«En los cuatro anteriores partidos peleamos de igual a igual, hoy lo sufrimos. Perdimos por un margen de gol importante», enfatizó.

La selección de Uruguay selló este jueves el boleto al Mundial de 2026 tras vencer por 3-0 a Perú, que con ese resultado quedó eliminado del certamen.

Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas marcaron para la Celeste, que representará a Sudamérica junto a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. A ellos podría sumarse Venezuela o Bolivia mediante el repechaje.

En la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, Uruguay visitará el martes 9 de septiembre al ya eliminado Chile, mientras que Perú recibirá en Lima a Paraguay. EFE

