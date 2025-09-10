The Swiss voice in the world since 1935

Óscar Ibáñez deja de ser el seleccionador de Perú y comienza la búsqueda de su sucesor

Lima, 10 sep (EFE).- Óscar Ibáñez dejó de ser este miércoles el seleccionador de Perú al comunicar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la terminación de su contrato, pese a que el lunes el entrenador de origen argentino había asegurado que se quedaría hasta los amistosos de noviembre próximo.

En un comunicado emitido en la tarde de este miércoles, la FPF manifestó su «más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la selección durante las últimas seis fechas de las eliminatorias».

Ibáñez asumió la dirección de la Bicolor a inicios de este año con la misión de buscar una hazaña que permitiera a Perú llegar a la Copa del Mundo, algo que finalmente no pasó y dejó la selección peruana fuera de la próxima cita mundialista.

Bajo su dirección, el combinado peruano hizo cinco puntos en las seis últimas fechas de las eliminatorias, al lograr un triunfo, dos empates y tres derrotas, mismos registros que su predecesor, el uruguayo Jorge Fossati, que también dirigió a Perú en seis encuentros de eliminatorias.

Así, Perú cerró su peor actuación en unas eliminatorias al sumar únicamente 12 puntos, uno menos que los 13 que consiguió en el proceso para el Mundial de Sudáfrica 2010.

La FPF afirmó que ahora «la selección peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro», como parte de su denominado Plan de Reestructuración Institucional, «un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas, deportivas y administrativas».

En ese sentido, la Federación determinó que «la elección del nuevo comando técnico de la selección absoluta será el resultado de una evaluación exhaustiva, en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF». EFE

