Óscar López: Beneficios de la IA serán aplastados por sus riesgos si no la gobernamos ya

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Ginebra, 6 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó este lunes en Ginebra la iniciativa de España para crear una coalición internacional que proteja a los menores de los peligros de la inteligencia artificial (IA), cuyos «beneficios serán aplastados por sus riesgos si no la gobernamos de inmediato».

En su primera intervención en el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA, organizado por Naciones Unidas, López presentó las bases de la iniciativa española que permitiría que sus miembros acuerden medidas comunes para que la inteligencia artificial respete los derechos, la seguridad y el desarrollo de los menores.

En esta idea aseguró que ya cuenta con el apoyo de la Unión Europea, de Francia y de Kenia.

«Estamos en un momento crítico de la historia, donde podemos avanzar o retroceder. La desregulación absoluta no es un camino», recalcó.

Recordó que en el pasado reciente se cometieron errores al dejar libertad total a las grandes tecnológicas detrás de las redes sociales más usadas por niños y jóvenes y que ahora se están viendo las consecuencias.

«Hay una verdadera pandemia de salud mental entre los jóvenes», comentó en un aparte con periodistas durante el evento.

Por ello, insistió, ahora «no podemos llegar tarde con la IA».

La coalición propuesta por España operaría bajo el paraguas de la ONU.

En sus declaraciones, López explicó que en todo este debate la cuestión de la «soberanía» es esencial, razón por la cual España se está dotando de la infraestructura que se necesita a este nivel.

«Además de tener la mejor conectividad, dos fábricas de IA en Barcelona y Galicia, y de aspirar a una de las primeras gigafactorias de Europa, que estoy convencido que la tendremos, tenemos empresas punteras en modelos de desarrollo de lenguaje e invertimos en diseño y producción de chips y semiconductores», señaló.

Además, valoró que España sea por el momento el único país de Europa que cuenta con una agencia estatal de supervisión de la IA.

En conclusión, destacó, «estamos en todas las capas de desarrollo de la IA».

El ministro recordó que para el Gobierno español este no es un tema nuevo, sino en el que viene trabajando y buscando apoyos en diversos foros internacionales desde hace ya algunos años.

A ese respecto, comentó la celebración en noviembre próximo en Madrid de una cumbre que abarcará a todo el espacio iberoamericano con la misma intención de avanzar en la regulación y acuerdos internacionales en torno a la IA. EFE

is/acm

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