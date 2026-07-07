Óscar López asegura que el Gobierno español no ha vetado a Palantir ni a ninguna compañía

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Ginebra, 07 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Púbica, Oscar López, dijo hoy que el Gobierno español no ha puesto vetos a ninguna compañía, en referencia a la tecnológica estadounidense Palantir, aunque insistió en la necesidad de estimular y apoyar al sector tecnológico europeo.

“No hay ningún veto a ninguna compañía en España, pero sí hay apoyo a que se cree un ecosistema y una infraestructura europea, que es lo que necesitamos todos y lo mismo que dice la Comisión Europea”, dijo López en declaraciones a la prensa con motivo de su participación en el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial en Ginebra.

El ministro reaccionaba así a las informaciones sobre supuestas indicaciones de Moncloa a empresas públicas para no contratar en ámbitos estratégicos con la estadounidense Palantir, especializada en el desarrollo de plataformas de software que analizan grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones.

“España es un país en el que funciona el Estado de Derecho y esa empresa (Palantir), como otras, tiene muchos contratos con la Administración y eso no es incompatible con algo que ha planteado Europa y es que reforcemos nuestra autonomía estratégica, que potenciemos la creación y el tamaño de empresas europeas”, comentó.

Defendió como compatibles con una economía de mercado y las reglas de un Estado de Derecho tener proveedores de terceros países, pero al mismo tiempo potenciar todo el sector tecnológico europeo, “que es en lo que está Europa en estos momentos y en lo que está España”. EFE

is/vnz

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