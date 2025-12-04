Óscar López defiende en Italia una IA europea basada en proteger derechos y regulación

Roma, 4 dic (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, instó este jueves a la Unión Europea (UE) a liderar un modelo propio de desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), basado en la protección de derechos y en una regulación competitiva.

Durante su intervención en el panel ‘AI and Europe’ de la Grand Continent Summit, celebrada esta semana en el Valle de Aosta (norte de Italia), López afirmó que Europa no deben resignarse a ser «solo usuario» de la IA, informó en un comunicado el Ministerio de Transformación Digital.

«No queremos que Europa sea solo usuario de la Inteligencia Artificial. Soy optimista. Podemos hacer las cosas de manera correcta, siendo competitivos con regulación y respetando los derechos digitales», explicó López.

El ministro reivindicó un «modelo europeo», alternativo al de EEUU y China, y que garantice «los derechos digitales, la protección de los menores, de los datos y la ciberseguridad».

En este marco, recordó las propuestas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para combatir la desinformación y las noticias falsas, entre ellas el fin del anonimato en redes sociales y la apertura de la «caja negra» de los algoritmos.

López subrayó que «competitividad y regulación son compatibles» y respaldó la iniciativa de la Comisión Europea para simplificar las normativas digitales comunitarias, aunque matizó que «simplificación no es desregulación». EFE

