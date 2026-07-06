Óscar López pide autocrítica a los que administran justicia tras resultados de encuesta

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Ginebra, 6 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Púbica, Óscar López, dijo este lunes que aquellos que administran la justicia en España deberían preocuparse por la imagen que proyectan en la ciudadanía, la escasa confianza que se tiene en ellos y hacer autocrítica.

Los resultados que se han conocido hoy de una amplia encuesta apuntan a que el 65 % de los españoles cree que existe una suerte de guerra judicial («lawfare») en el sistema de administración de justicia, mientras que una mayoría aún más marcada la considera lenta y poco independiente.

«En el mundo de la justicia tiene que haber esa autocrítica y ambición de mejora, ser conscientes de que la inmensa mayoría de la sociedad piensa eso, y de que el Estado de derecho se basa en lo contrario: en la confianza en la justicia y en la separación de poderes», comentó.

López formuló estos comentarios en Ginebra, en un aparte de su participación en una cumbre organizada por Naciones Unidas sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, un asunto en el que España ha liderado distintas iniciativas, como lo ha hecho también en el terreno de las redes sociales y su impacto en los menores.

El ministro también comentó el resultado de la encuesta que da 12 puntos de ventaja a PP y Vox sobre el PSOE, sobre lo cual recordó que en las elecciones del 23 de julio de 2023 se afirmaba que éste último sacaría un 28 % de votos, pero terminó recibiendo casi un 32 % de apoyo ciudadano.

«Por lo tanto, queda todavía legislatura y estoy convencido de que volverá a haber un gobierno progresista cuando haya elecciones», señaló. EFE

is/ah

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