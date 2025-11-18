Óscar López reitera sobre los ERE en Telefónica que deben ser acordados con los sindicatos

1 minuto

Berlín, 18 nov (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reiteró este martes que los expedientes de regulación de empleo (ERE) cuya presentación en siete de las empresas del grupo anunció la víspera Telefónica a los sindicatos deben producirse necesariamente con un acuerdo social.

«Lo que haga Telefónica tiene que ser siempre acordado con los sindicatos», declaró a EFE en Berlín, donde asiste a la Cumbre de Soberanía Digital Europea.

«Me consta que Telefónica ha empezado o va a empezar ya esa negociación con los sindicatos. Y lo que tiene que ser, siempre es con acuerdo social, siempre con los sindicatos», remachó.

Ante la pregunta de si el Gobierno valora la posibilidad de incrementar la participación estatal en Telefónica, el ministro señaló que dicha opción «no está sobre la mesa».

López hizo estas declaraciones después de que fuentes sindicales informaran el lunes de que Telefónica les ha comunicado su intención de iniciar siete procedimientos de despido colectivo en otras tantas empresas del grupo, aunque de momento no les ha ofrecido datos sobre el número de trabajadores que estarán afectados.

Los ERE afectarán a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. EFE

cph-smm/cae/cg

(vídeo)(foto)