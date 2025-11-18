Óscar López subraya la importancia de un modelo de soberanía digital europeo

Berlín, 18 nov (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, subrayó este martes en Berlín la importancia de un modelo europeo de soberanía digital, y destacó la alineación del Gobierno con los planteamientos comunitarios para alcanzar este objetivo.

«Todos sabemos que las grandes tecnológicas son norteamericanas. Todos sabemos que hay también un modelo chino en desarrollo. Nosotros tenemos que encontrar un modelo europeo», declaró a EFE el ministro al margen de la Cumbre de Soberanía Digital Europea, en la que intervendrán, entre otros, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

«¿Y qué significa un modelo europeo? Pues un modelo que proteja la privacidad de los datos, que proteja la ciberseguridad, que proteja a nuestros menores frente a los peligros de la red», continuó.

El ministro explicó que hoy en día la soberanía digital es un componente imprescindible de la soberanía en general, ya que el mundo físico no se puede separar ya del digital.

«Se trata de que Europa invierta en Europa. Se trata de que las empresas europeas ganen tamaño, ganen competitividad, y de que Europa tenga centros de datos, tenga modelos propios de ciberseguridad, tenga un modelo de colectividad propio, tenga una nube propia, proteja sus datos», abundó López.

España está «completamente alineada» con lo que se plantea a nivel europeo para lograr este objetivo y con la realización de inversiones que refuercen el sostén tecnológico y la soberanía digital de los Veintisiete, destacó el ministro.

López también resaltó las implicaciones de la soberanía digital para el ámbito de la defensa, puesto que Europa no pude depender de un tercer país o de una empresa extranjera para la gestión de sus datos y su ciberseguridad, según destacó.

Por otro lado, sobre las propuestas para la seguridad digital presentadas este martes por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, López aseguró que éste claramente «no se entera» y «llega por lo menos con tres años de retraso».

«Todo lo que plantea el señor Feijóo ya está en el Parlamento porque el Gobierno de España ya ha mandado al Parlamento las leyes que sirven para proteger a nuestros menores», dijo el ministro en alusión a la Ley de Protección de Menores y la Ley de Servicios Digitales.

Por lo tanto, el líder de la oposición «solo tiene que votar las leyes que hay en el Parlamento, que deje de bloquearlas», sostuvo López. EFE

