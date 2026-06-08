Óscar Puente: las aerolíneas dicen que no habrá escasez de queroseno en verano

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Luxemburgo, 8 jun (EFE).- El ministro español de Transportes, Óscar Puente, afirmó este lunes que las aerolíneas han trasladado al Gobierno que no prevén problemas de suministro de queroseno, aunque admitió que sí podría haber un impacto en los precios en función de la evolución de la guerra en Oriente Medio.

«Nuestras compañías aéreas nos lanzan un mensaje de tranquilidad y es que en el verano no va a haber problema de suministro», declaró Puente a su llegada a la reunión de ministros de Transporte de la Unión Europea en Luxemburgo.

El ministro explicó que España cuenta con varias refinerías de queroseno y que, por tanto, no depende tanto de eventuales perturbaciones vinculadas al cierre del estrecho, aunque recordó que la situación es distinta en otros mercados emisores.

«Nosotros, como saben, en España tenemos varias refinerías de queroseno. No dependemos tanto del cierre del estrecho, pero es verdad que nosotros somos un país receptor de turismo, y no en todos los sitios desde donde viene el turismo están en la misma situación», señaló.

Puente indicó que, por el momento, no hay señales de alarma activadas en España en relación con el transporte aéreo, porque las propias compañías no han trasladado al Ejecutivo problemas de abastecimiento.

«En todo caso, si hay un problema de precios, veremos a ver si se agrava o no en función de las circunstancias de la guerra», añadió Puente, que subrayó que «en este momento no hay señales de alarma activadas en el caso de España en relación con el transporte aéreo».

Preguntado también por la negociación europea sobre los derechos de los pasajeros aéreos, Puente afirmó que ha habido un acercamiento entre los Estados miembros de cara a intentar cerrar un acuerdo, pero señaló que España mantiene aún reservas por la cuestión del equipaje de mano.

«Ha habido un acercamiento. Yo creo que se está trabajando para, de cara a ese 15 de junio, ver si es posible salvar el acuerdo», dijo.

El 15 de junio es la fecha límite para que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcancen a un acuerdo sobre un reglamento cuya actualización lleva negociándose más de diez años y que decaerá si no hay pacto.

Algunos de los aspectos más polémicos de las discusiones son el tiempo de retraso que da derecho a indemnización, que el Consejo quiere ampliar, en línea con las compañías aéreas, o el derecho a llevar una maleta gratis en cabina, además de un bulto de mano.

El ministro explicó que España se ha acercado «mucho» a la propuesta que está actualmente sobre la mesa, pero añadió que hay un obstáculo que por ahora impide al Gobierno dar su conformidad.

«Hay un obstáculo en este momento que para nosotros no es salvable, que es el tema de los equipajes de cabina. Vamos a ver si somos capaces de encontrar una redacción que nos permita estar cómodos y poder llegar al acuerdo, pero en este momento ese es el punto en el que España no puede mostrar su conformidad», afirmó.

La cuestión del equipaje de mano ha enfrentado a España con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción tras las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a varias aerolíneas por cobrar suplementos por el equipaje de cabina.

Puente indicó que abordó este asunto con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, durante una reunión en Chipre, y señaló que lo han tratado «en infinidad de ocasiones».

«La postura de España, que además está expresada por su Ministerio de Consumo, es clara», dijo el ministro, que defendió el derecho de los pasajeros en esta materia. EFE

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