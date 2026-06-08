Óscar Puente: las aerolíneas dicen que no habrá escasez de queroseno en verano

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(Actualiza con declaraciones del comisario de Transportes)

Luxemburgo, 8 jun (EFE).- El ministro español de Transportes, Óscar Puente, afirmó este lunes que las aerolíneas han trasladado al Gobierno que no prevén problemas de suministro de queroseno, aunque admitió que sí podría haber un impacto en los precios en función de la evolución de la guerra en Oriente Medio.

«Nuestras compañías aéreas nos lanzan un mensaje de tranquilidad y es que en el verano no va a haber problema de suministro», declaró Puente a su llegada a la reunión de ministros de Transporte de la Unión Europea en Luxemburgo.

El ministro explicó que España cuenta con varias refinerías de queroseno y que, por tanto, no depende tanto de eventuales perturbaciones vinculadas al cierre del estrecho, aunque recordó que la situación es distinta en otros mercados emisores.

«Nosotros, como saben, en España tenemos varias refinerías de queroseno. No dependemos tanto del cierre del estrecho, pero es verdad que nosotros somos un país receptor de turismo, y no en todos los sitios desde donde viene el turismo están en la misma situación», señaló.

Puente indicó que, por el momento, no hay señales de alarma activadas en España en relación con el transporte aéreo, porque las propias compañías no han trasladado al Ejecutivo problemas de abastecimiento.

«En todo caso, si hay un problema de precios, veremos a ver si se agrava o no en función de las circunstancias de la guerra», añadió Puente, que subrayó que «en este momento no hay señales de alarma activadas en el caso de España en relación con el transporte aéreo».

Disrupciones por el precio, no por escasez

El comisario europeo de Transportes y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, coincidió en declaraciones posteriores a la prensa en que «no hay en este momento ningún problema de escasez de suministro de combustible de aviación en Europa, y hoy no tenemos indicios de que lo vaya a haber en un futuro próximo ni de que vayamos a tener cancelaciones masivas».

«Las rutas que han sido canceladas por varias aerolíneas están vinculadas a los altos precios del combustible de aviación, no a la falta de combustible de aviación, y esto es muy importante. No obstante, estamos vigilando la situación», dijo.

El político griego agregó que sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, que tras los intercambios de ataques de anoche entre Israel e Irán «no van en la buena dirección».

«Si esta guerra continúa, si la situación escala aún más, una crisis económica mundial inminente está sobre la mesa. Y, en este sentido, tenemos que entender lo importante que es que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse lo antes posible», añadió.

No obstante, subrayó que en el corto plazo no hay inquietudes para el sector turístico.

«Mientras hablamos ahora mismo, en plena temporada turística en Europa, no tenemos ningún indicio de escasez de combustible de aviación. Y, en este punto, me gustaría subrayar el hecho de que las cifras del turismo en Europa parecen estables. No observamos ningún descenso en el interés de los turistas por venir a visitar Europa», dijo. EFE

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