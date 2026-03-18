Óscar Puente defiende el multilateralismo en la agencia de la OCDE para el transporte

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París, 18 mar (EFE).- El ministro español de Transportes, Óscar Puente, hizo este martes una defensa del multilateralismo con ocasión de su visita al Foro Internacional del Transporte (ITF), una agencia vinculada a la OCDE, en un momento en que Estados Unidos cuestiona la pertinencia de diferentes organismos internacionales.

En un comunicado publicado coincidiendo con la reunión de Puente con el secretario general de ITF, Young Tae Kim, en su sede de París el departamento de Transportes señaló que el ministro quiso «subrayar el compromiso de España con este organismo clave para el multilateralismo en el sector».

La entrevista sirvió, siempre de acuerdo con el Ministerio, para analizar las políticas públicas que se llevan a cabo en el transporte a nivel internacional y debatir cómo «mantener el multilateralismo en las tomas de decisiones que se lleven a cabo en el seno de las entidades supranacionales».

Sin nombrar en ningún momento de forma explícita la política de la Administración de Donald Trump, el departamento español de Transportes, sí que se refirió al momento que se vive en ITF el que «el modelo de financiación está siendo foco de debate».

Y sobre todo, subrayó que Puente había recordado «la necesidad de que la labor consultiva de este organismo se nutra a partir de las contribuciones obligatorias de los países».

En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estado Unidos, que fue el verdadero motor para su creación y ha sido el principal financiador a lo largo de su historia, está tensando la situación al no nombrar a un embajador, llevar dos años sin pagar las cuotas y oponerse a actividades que tienen que ver con el cambio climático, la igualdad de género o la ayuda al desarrollo.

En lo que se refiere a la financiación de ITF, el gabinete de Puente insistió en que «España sigue apostando por la construcción multilateral de las políticas internacionales, también las del transporte».

Una forma de reiterar ese compromiso es la voluntad del ministro de participar el próximo 6 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig en el plenario que va a celebrar esta organización intergubernamental que cuenta con 69 países miembros, y que actúa como referente para el análisis y la formulación de políticas públicas de transporte.

Puente, que inició su agenda oficial en París el lunes, tiene previsto ser recibido hoy a partir de las 13.00 locales por el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot. EFE

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