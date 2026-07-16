Óscar Puente defiende en Cracovia los trenes españoles contra los ataques políticos

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Cracovia (Polonia), 16 jul (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, salió este jueves al paso de las críticas sobre el estado de la red ferroviaria española, defendió la robustez del sistema y denunció lo que considera una estrategia política basada en el «relato» con intención de desgastar al Gobierno y socavar la imagen de seguridad del transporte público en España.

Durante un encuentro informativo en Cracovia (sur), donde efectuó una visita oficial, declaró a EFE que «las incidencias relacionadas con la seguridad en el ferrocarril son absolutamente excepcionales. Desgraciadamente dolorosas, como hemos podido vivir, pero absolutamente excepcionales».

Ataques políticos

El ministro aseguró que, «si nos atenemos exclusivamente a la realidad», el transporte ferroviario español es «uno de los más seguros del mundo», si bien reconoció que «la seguridad absoluta no existe y hechos desgraciados con carácter excepcional pueden producirse».

«Vivimos en la época del relato y sí que me preocupa que haya algunos que estén dispuestos a destruir la imagen de seguridad de nuestro ferrocarril con tal de llevarse al Gobierno por delante», subrayó.

«Ya estamos viendo lo que han hecho con la Justicia; yo creo que tampoco se les pone nada por delante y están dispuestos a poner en cuestión la seguridad de un sistema que es muy seguro», añadió Puente.

Respuesta a la crisis internacional y ayudas al sector

En relación con el contexto geopolítico actual, especialmente la inestabilidad en Oriente Medio que amenaza con encarecer los costes logísticos y energéticos, recordó que el Ejecutivo ha aprobado ya varios paquetes de ayudas: «Un primer real decreto en el que hubo una parte de transporte, luego uno específico y ahora ambos se han renovado».

Medidas que, aseguró, se han llevado a cabo «en todo momento de la mano del sector con un acuerdo absoluto».

Puente enfatizó que «el Gobierno de España está vigilante para aprobar y materializar las ayudas que sean necesarias para proteger su actividad» y destacó que aunque en este momento se considera «suficiente» lo que hay encima de la mesa, hay un «diálogo permanente con el sector y se hará lo que lo que sea necesario para preservarlo».

Transparencia y lucha contra la corrupción en la obra pública

Sobre las quejas de la patronal de la construcción debidas al incremento de costes, negó tener constancia de las «parálisis en obras» denunciadas por los empresarios, y defendió el nuevo modelo de contratación, que prioriza fórmulas matemáticas para evitar arbitrariedades técnicas, irregularidades o favoritismos en las adjudicaciones de mantenimiento.

«Nuestro mayor problema está en la litigiosidad que se ha abierto en el sector por el desacuerdo que hay con el sistema de licitación en el que prima criterios objetivos y el precio», dijo.

«Pero sí quiero que se entienda que esto no es un capricho. Nosotros hemos visto, ante cómo se ha cuestionado la limpieza de la adjudicación de la obra pública en nuestro país, una falta de reacción por parte de las empresas», señaló.

Puente rechazó el «que haya la más mínima sombra de sospecha sobre la adjudicación» y aseguró que se valoran «criterios 100 % objetivos», como «el precio en contratos».

Vocación política

Finalmente, el ministro negó que su perfil mediático y su activa presencia en el debate político sean una consecuencia de las críticas a su gestión, y reafirmó su vocación política como forma de entender el servicio público: «No soy un actor político por obligación, yo soy un actor político por vocación», recalcó.

«Yo soy un actor político porque la política era lo que me daba mi madre con la papilla cuando tenía tres años, o sea que la política me sale porque es mi hábitat, y además, soy político por compromiso», afirmó.

Puente reivindicó también su valía como gestor: «He sido ocho años alcalde, cualquiera que vaya a Valladolid puede ver la transformación que hicimos en la ciudad», añadió el responsable español de Transportes. EFE

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