Óscar Puente presiona en la UE para acelerar la fabricación y homologación de trenes

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(Actualiza con declaraciones del comisario de Transportes)

Luxemburgo, 8 jun (EFE).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pidió este lunes a la Comisión Europea que reúna a los gobiernos y a la industria ferroviaria para abordar los retrasos en los pedidos de material rodante en la Unión Europea (UE), un problema que España considera cada vez más preocupante.

«Un tema que va a intentar abordar España es el relativo a los retrasos en los pedidos de la industria de material rodante de la Unión Europea, que como sabéis es un tema que llevamos tiempo trabajando», dijo Puente a su llegada a un consejo de ministros de Transporte de la UE en Luxemburgo.

El titular español explicó que ha tratado este asunto con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, y también con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Competencia y Transición Limpia, Teresa Ribera, con quienes se reunió en Bruselas a finales de mayo.

«Estamos en una labor de concienciación de los gobiernos para abordar este tema y empezar a tomar decisiones en relación con la industria, porque realmente estamos muy preocupados con los tiempos de pedidos», afirmó.

El ministro se refirió a una entrevista al consejero delegado de Siemens España, Ricardo Ramos, que publica este lunes El Economista y en la que el empresario apuntaba al cuello de botella de las certificaciones como uno de los problemas que afectan al sector.

«Los plazos son largos, es cierto, pero muchas veces hay que entender qué hay detrás. Si se trabaja sobre una plataforma ya homologada y conocida, los tiempos se reducen mucho. El problema aparece cuando desarrollas una plataforma nueva. Ahora mismo, el proceso de homologación es uno de los grandes cuellos de botella del sector en Europa», declaró Ramos.

Puente, por su parte, reconoció que «las certificaciones son sin duda un problema, pero el problema más importante es de fabricación».

«Los ciudadanos están esperando los trenes», añadió el ministro, que calificó este asunto como «muy, muy importante» y aseguró que España lo abordará «con intensidad» en Luxemburgo.

Fuentes ministeriales agregaron a EFE que algunas empresas tardan hasta ocho años en entregar trenes y apuntaron a la creciente competencia de China.

Preguntado por si ha recabado el apoyo de países como Alemania o Francia, Puente respondió que, en la fase actual, lo que más le importaba era contar con el respaldo del comisario europeo para convocar una reunión entre todas las partes implicadas.

«Sobre todo, lo que me importaba era el apoyo del comisario para juntarnos», indicó.

El ministro señaló que, a corto plazo, la industria europea de material rodante no afronta un problema de falta de demanda, sino más bien de capacidad para atender el volumen de pedidos existente.

«En este momento, en la fase en la que estamos, la industria europea no corre riesgos de aquí a cinco años porque tiene un volumen de pedidos tan grande que la dificultad en este momento es atenderlo, pero eso no va a ser así siempre», advirtió.

Puente defendió que la UE debe aprovechar esta situación para reforzar y transformar la industria ferroviaria europea, con el fin de hacerla más competitiva.

«Lo fundamental es que junten a la industria, a los gobiernos. Espero que esto se produzca en el mes de septiembre y que a partir de ahí podamos empezar a tomar decisiones para reconvertir una industria que necesita ser mucho más competitiva, necesita ganar capacidad de producción, necesita escala, necesita abaratar precios, necesita mejorar calidad, necesita muchas cosas», afirmó.

El comisario europeo de Transporte, por su parte, agradeció a Puente que haya puesto el debate sobre la mesa y aseguró que su departamento está «realizando un estudio al respecto», sobre cómo «impulsar la competitividad en el sector del transporte».

«Una de las cuestiones es el material rodante y el ferrocarril, y quiero felicitar sinceramente al ministro español de Transportes por haberme planteado este asunto», dijo.

Tzitzikostas añadió que la Comisión Europea trabaja para «encontrar una solución que facilite la producción de material rodante para trenes y que, al mismo tiempo, garantice que Europa, que la Unión Europea, siga siendo competitiva también en este ámbito». EFE

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