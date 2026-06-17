Óscar Puente supervisa en R.Checa los trenes para su entrada en servicio en España en 2027

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Viena, 17 jun (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confío este miércoles en que los nuevos trenes eléctricos de la serie 480 fabricados por CAF para Renfe, actualmente en fase de certificación en un circuito de República Checa, puedan incorporarse a la red española el próximo año.

Con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y capacidad para 264 pasajeros, el nuevo tren ofrece «todas las novedades y todas las comodidades de los trenes» que se quieren implantar en la red española, indicó el ministro en un vídeo grabado en el circuito de pruebas de la localidad checa de Velim.

«Esperemos que ya el próximo año los podamos empezar a utilizar en nuestra red real», destacó Puente.

Renfe ha adquirido 70 unidades de ese modelo por un importe de 520 millones de euros.

Este tren cuenta con más «espacio para bicicletas, mejor espacio para personas con discapacidad, más comodidad y más amplitud», añadió el ministro.

Puente precisó que las primeras unidades serán destinadas a la red valenciana para cubrir servicios del Corredor Mediterráneo y que más tarde se irán asignando a otras zonas.

El proceso de certificación en el circuito de pruebas checo «ahorra mucho tiempo de homologación y muchas pruebas en entorno real» en la red ferroviaria española, que actualmente se encuentra muy saturada por el servicio comercial, explicó el ministro.

El Ministerio de Transportes detalló en un comunicado que de este lote de trenes eléctricos para Media Distancia y Cercanías —fabricados en la planta de CAF en Beasain (Gipuzkoa)—, Renfe ha adquirido 61 unidades de ancho ibérico (15 básicas y 46 ampliadas) y 9 de ancho internacional (UIC).

Se trata de convoyes bitensión que disponen de baterías para la tracción en tramos de ‘última milla’ (vías de conexión final) o líneas no electrificadas.

Sus espacios interiores son amplios y disponen de zonas para bicicletas, enchufes, pantallas de información y servicio de wifi a bordo.

El VUZ Test Centre Velim es uno de los centros de ensayos ferroviarios más importantes de Europa, utilizado habitualmente por los principales fabricantes del continente para certificar nuevos trenes antes de su entrada en servicio.

Las instalaciones constan de dos anillos de vía cerrada sin tráfico comercial: un circuito grande de 13,2 kilómetros para velocidades máximas de 230 kilómetros por hora y un circuito pequeño de 3,9 kilómetros para velocidades máximas de 90 km/h.

En él se realizan, entre otras, pruebas exhaustivas de frenado, aceleración, señalización, compatibilidad electromagnética y medición de ruidos y vibraciones. EFE

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