Óscar Villegas: «Vamos a armar la mejor selección y vamos a luchar por ir al Mundial»

2 minutos

La Paz, 25 ene (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, expresó su confianza en que podrá «armar la mejor selección» para disputar en marzo la repesca por un cupo al Mundial 2026, tras la derrota por 0-1 de la Verde en un partido amistoso este domingo contra México.

En la conferencia de prensa posterior al partido, que se jugó en la ciudad boliviana de Santa Cruz, Villegas remarcó que el plantel que logró el «objetivo» de llegar a la repesca no estuvo «completo» en los amistosos con México y Panamá, por ausencias como las del defensor y capitán Luis Haquín, o del goleador internacional Miguel Terceros.

«Vamos a llegar bien porque (con) esa selección, más los que han mostrado en estos partidos un buen nivel, vamos a armar la mejor selección y vamos a luchar por ir al Mundial», afirmó.

El estratega sostuvo que el resultado ante México es «malo» porque se trabajó y se planteó «un partido para ganarlo», aunque valoró el rendimiento de sus dirigidos que, según dijo, generaron 13 opciones de gol, frente a tres de los rivales.

«No estamos teniendo esa suerte, esa fortuna de que se nos abra el arco, que seguro va a llegar, porque hemos tenido también en eliminatorias buenos partidos», señaló Villegas e indicó que trabajarán más en la definición.

El técnico mencionó que aceptó jugar estos partidos amistosos incluso a sabiendas de que no podría contar con todos sus titulares habituales, porque quería ver «variantes» ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la repesca que se disputará en marzo.

Villegas destacó que estos amistosos sirvieron para ver a otros jugadores «en campo» y durante los entrenamientos y aseguró que «todo suma para la hora de tomar la decisión final» sobre «quiénes van a estar en el repechaje».

La semana pasada, Bolivia igualó 1-1 en otro amistoso disputado con Panamá en la ciudad de Tarija.

Al mando de Villegas, la Verde jugará el próximo 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial. EFE

