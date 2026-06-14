Última encuesta electoral en Colombia da a De la Espriella ventaja de casi cuatro puntos

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Bogotá, 14 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella supera por casi cuatro puntos porcentuales a su rival de izquierda, Iván Cepeda, en la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del próximo 21 de junio, según la última encuesta publicada este domingo.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene el 48,6 % y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, llega al 44,7 %, mientras que el voto en blanco es la opción para el 6,7 % del electorado, indica el sondeo del Centro Nacional de Consultoría que publica la revista Cambio.

En esta encuesta, que se hizo en los últimos días con 2.186 entrevistados, la ventaja del ultraderechista es de 3,9 puntos porcentuales, superior a los 2,8 puntos que le tomó al izquierdista en la primera vuelta.

El pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %) y Cepeda, 9,7 millones (40,98 %).

Otras dos encuestas divulgadas en la víspera dieron a De la Espriella una ventaja mayor, cercana a los ocho puntos, a una semana de los comicios en los que se elegirá al presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

En La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, De la Espriella, alcanzó el 52,6 % de intención de voto, y Cepeda el 45 %, lo que supone una ventaja de 7,6 puntos porcentuales.

En el otro sondeo, de la firma AtlasIntel para la revista Semana, dio al candidato de ultraderecha el 50,9 % de intención de voto contra el 43,1 % de Cepeda, lo que significa una ventaja de 7,8 puntos.

Las campañas en lugares públicos para la segunda vuelta electoral se cierran este domingo, una semana antes de los comicios, y tampoco se pueden divulgar más encuestas en los días que faltan para la cita con las urnas. EFE

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