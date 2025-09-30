The Swiss voice in the world since 1935
Último film de Cobeaga inaugura el Festival de Cine Español de Edimburgo, con 17 películas

Glasgow (R. Unido), 30 sep (EFE)- El Festival de Cine Español de Edimburgo regresa del 1 al 19 de octubre en su 12ª edición, con 17 películas, coloquios y homenajes, en una programación marcada por el 50 aniversario de la democracia en España que será inaugurada oficialmente con la última comedia de Borja Cobeaga.

La programación incluye cuatro óperas primas de directores españoles y latinoamericanos, estrenos escoceses y un repaso a distintas etapas de la historia contemporánea de España.

Entre ellas figuran ‘Todo lo que no sé’, de Ana Lambarri; ‘Desmantelando un elefante’, de Aitor Echeverría; ‘Muy lejos’, de Gerard Oms, y ‘Reinas’, de la peruana Klaudia Reynicke.

El programa incorpora además títulos como ‘La buena letra’, de Celia Rico, sobre la Valencia franquista; ‘La infiltrada’, de Arantxa Etxevarría, sobre la lucha contra ETA en los años noventa; y ‘Vestida de azul’, de Antonio Giménez Rico, que rescata la memoria de mujeres trans en la España de los ochenta.

El festival dedica un homenaje a la película ‘Yo soy la Juani’ (2006), tras la reciente muerte de su protagonista, Verónica Echegui, galardonada con el Goya a mejor actriz revelación por ese papel.

También se proyectará el documental ‘Almudena’, sobre la vida y la obra de la escritora Almudena Grandes.

Como parte de la conmemoración del 50 aniversario del restablecimiento de la democracia española, el 2 de octubre se celebrará en el Instituto Francés de Edimburgo una mesa redonda con el cónsul general Santiago Miralles, la directora del festival, Marian A. Aréchaga, y los profesores Nuria Capdevila-Argüelles (Universidad de Exeter) y Oliver Escobar (Universidad de Edimburgo).

La inauguración oficial tendrá lugar el 3 de octubre con ‘Los aitas’, la nueva comedia de Borja Cobeaga, una ‘road movie’ ambientada en 1989 que presentará personalmente en el Edinburgh Filmhouse antes de participar en un coloquio con el público.

«El cine español está en su mejor momento, con un número de películas producidas en España en constante aumento en los últimos años», destacó la directora del festival, Marian A. Aréchaga.EFE

