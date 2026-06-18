Últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026

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Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

– Gol y asistencia de Luis Díaz –

Colombia debutó con un triunfo 3-1 ante Uzbekistán y toma la cabeza del Grupo K.

El extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz, que ha completado una temporada excelente en el gigante alemán, contribuyó a la victoria con un gol y una asistencia.

Con su actuación, provocó el delirio entre los más de 80.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Azteca, en Ciudad de México, en su gran mayoría seguidores cafeteros.

– Toca esperar –

Panamá se presentaba en su segundo Mundial tras una primera experiencia en Rusia 2018 que se saldó con tres derrotas.

La selección canalera, entrenada esta vez por el hispanodanés Thomas Christiansen, estuvo cerca de sumar el primer punto de su historia en una fase final, pero el gol del ghanés Marfo Yirenkyi en los descuentos acabó con el sueño panameño.

El combinado centroamericano tendrá que intentarlo en los dos próximos partidos del Grupo L, contra Inglaterra y Croacia.

– Gritos de «¡Messi, Messi!» a Ronaldo –

La afición congoleña supo cómo sacar de sus casillas a Cristiano Ronaldo. Cada vez que el astro luso fallaba en el partido con el que Portugal se estrenó, el miércoles en Houston, los hinchas de la RD Congo le gritaba «¡Messi, Messi!».

CR7 tuvo un debut muy discreto, sin que la selección africana ideara ningún plan específico para pararlo: «Sabemos que ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor (…) A su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto», espetó en zona mixta el centrocampista Ngal’ayel Mukau.

Unas palabras que a buen seguro no sentarán bien al orgulloso portugués.

– Goles contra el ébola –

En medio de una grave epidemia de ébola, el fervor por la selección nacional en RD Congo, que jugó el miércoles por primera vez en 52 años un partido de la Copa del Mundo, ahuyentó por un instante el temor a la terrible enfermedad.

«Necesitamos momentos que nos den un poco de alegría y nos permitan olvidar, al menos por un instante la pérdida de nuestros hermanos y hermanas», dijo a la AFP Héritier Kimbimbi, uno de los numerosos hinchas reunidos al caer la noche en el centro de Bunia, capital de Ituri (noreste), frente a una modesta televisión.

El punto logrado por los Leopardos frente a Portugal, el vigente campeón de la Liga de Naciones europea, permitirá a los congoleños, al menos por unas horas, olvidar el drama que están viviendo.

– Gakpo el religioso –

El neerlandés Cody Gakpo aseguró que en el seno del combinado Oranje se ha formado un grupo cristiano cuyas oraciones ha contribuido a unir a la selección de Países Bajos de cara al Mundial.

Gakpo reveló que un grupo de 11 o 12 jugadores neerlandeses reza juntos con regularidad, algo que, según él, ha ayudado a unir al vestuario.

«A menudo acabamos en conversaciones en las que hablamos de la fe y yo soy a menudo uno de los que dirige la oración», explicó.

– Lula quiere fichar a Messi –

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, bromeó con «contratar a (Lionel) Messi para jugar en Brasil», tras el triplete del astro de la archirrival Argentina en su estreno en el Mundial 2026.

La Canarinha, en cambio, empató 1-1 en su debut contra Marruecos el sábado.

«Estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil», dijo Lula en Ginebra, un día después de que el argentino marcara los tres goles en la victoria 3-0 de la Albiceleste frente a Argelia.

Campeón del mundo en 2022, Messi alcanzó así al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 anotaciones.

– Vozinha tendrá a su madre –

El héroe del histórico empate sin goles de Cabo Verde ante la campeona de Europa, España, el portero Vozinha, podrá finalmente contar con la presencia de su madre en Estados Unidos, luego de que las autoridades migratorias de ese país le concedieron el visado.

«Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay», declaró en un comunicado Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

El congresista neoyorquino afirmó haber intervenido ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para resolver el problema.

bur-mcd/ma