Últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026

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Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

– Empieza otro Mundial –

Terminada el sábado la fase de grupos, el domingo marca en el torneo el inicio de las rondas de eliminación directa, las que se juegan a todo o nada.

Los encargados de levantar el telón, en un pulso en Los Ángeles, son Canadá y Sudáfrica, dos selecciones que no habían superado nunca la fase de grupos y que confían en seguir haciendo historia.

Desde la capital Ottawa, el primer ministro canadiense, Mark Carney, enviaba unas horas antes del partido sus mejores deseos a la selección de su país y compartía en redes sociales una fotografía de unas galletas con forma de camisetas del equipo nacional, con nombres y dorsales de varias de las figuras de los Canucks.

– Ronaldo aplaude a Mbappé –

Ronaldo Nazário, campeón mundial con Brasil en 1994 y 2002, está cerca de los 50 años y vive como leyenda viva desde la tribuna los partidos de su Seleção en la cita norteamericana.

En una entrevista con el diario deportivo francés L’Équipe le preguntaron por el ídolo de los Bleus, Kylian Mbappé, una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026.

El Fenómeno le dio oficialmente su bendición: «Su estilo de juego me recuerda al mío, en mi mejor momento».

– Rodrygo con su ídolo –

Una grave lesión en la rodilla derecha dejó a Rodrygo sin poder vestir la elástica de Brasil en este Mundial, pero el jugador del Real Madrid no ha querido perderse el torneo, aunque fuera como espectador.

Estuvo el sábado en Miami viendo uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, el Colombia-Portugal, aunque no pudo ver ningún gol porque el resultado fue de 0-0.

Rodrygo pudo, eso sí, ampliar su álbum de fotos ya que se tomó instantáneas posando con varios jugadores, que fue publicando en las redes sociales: Juanfer Quintero, Bernardo Silva y, sobre todo, Cristiano Ronaldo, al que calificó de «ídolo» en un mensaje en Instagram.

– Dura resaca –

Uruguay quedó muy dolorido por su inesperada eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y no solo anímicamente: su volante Manuel Ugarte sufrió una lesión de «ligamento» en la derrota 1-0 ante España el viernes en Guadalajara.

Fue en el cierre de la primera parte, en su rodilla izquierda.

Según medios uruguayos, que avanzaron más detalles de la lesión, se trataría de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla, lo que tendría al jugador del Manchester United de baja varios meses, al menos hasta inicios de 2027, para hacer más terrible la pesadilla charrúa de este torneo.

– Psicodrama nacional –

Otra de las selecciones que vive una pesada digestión mundialista es Corea del Sur, igualmente eliminada en su grupo.

Muy criticado, Hong Myung-bo presentó el domingo su renuncia al cargo de seleccionador, después de que el excapitán de la selección, de 57 años, fracasara una vez más como titular del banquillo nacional.

Ya había sido el seleccionador surcoreano en el Mundial de Brasil 2014 y allí su equipo tampoco pudo superar su grupo.

En el país asiático la decepción es tan grande que el presidente, Lee Jae Myung, pidió disculpas a la nación y se sumó en cierta forma a la oleada de críticas contra el técnico, aludiendo a «gente incompetente» en puestos de liderazgo en el equipo.

bur-dr/raa/